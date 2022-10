Regelmäßige Check-ups Wann sollte ich zum Hausarzt?

"Ich halte dagegen aus meiner Erfahrung als Hausarzt: Was ich an der Kritik kritisiere, ist, dass sie primär auf epidemiologischen Daten und auf Beobachtung der Gesamtbevölkerung basiert. Da muss ich soundso viele Leute screenen, die Leute werden unruhig gemacht, und dann kriege ich nur zwei raus, denen ich helfen kann. Das ist aus epidemiologischer Sicht nachvollziehbar und alles richtig. Ich aber sitze in der Praxis in einem Raum mit dem Patienten und muss überlegen, was ist jetzt das Beste für sie oder ihn. Epidemiologie hat mit Individualmedizin nichts zu tun. Der einzelne Mensch, der eine Vorsorgeleistung nicht in Anspruch nimmt, weil irgendjemand sagt, das ist nicht haltbar, weil es keine tolle Statistik gibt dafür – wenn dieser einzelne Mensch am Ende die Erkrankung hat, und man hat eine bestimmte Untersuchung nicht gemacht, da hilft es mir als HA gar nichts, wenn ich ihm sage, ach sie sind halt der eine, der durchgerutscht ist in der Statistik. Ich fühle mich meinen Patienten verpflichtet und da werde ich tendenziell immer mehr machen sowohl diagnostisch-therapeutisch als auch in der Vorsorge als vielleicht vorgeben ist. Denn ich möchte auch, dass die Patienten, die ich betreue, wenn sie krank werden, es so rechtzeitig erfahren, dass sie entweder behandelt und geheilt werden können oder zumindest noch Zeit haben, ihr Leben zu organisieren und zu ordnen und abzuschließen."