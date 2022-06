Verkehrsminister Bernreiter warnt vor höheren Bahn-Preisen

Der erste Monat von drei ist vorbei, in denen die 9-Euro-Tickets deutschlandweit im Regional- und Nahverkehr gelten. Die Aktion geht nun noch im Juli und August weiter. Und dann? Gelten dann wieder die alten Preise wie noch im Mai, trotz der Inflation?

Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) ist skeptisch. Er hat im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 vor Preissteigerungen im öffentlichen Nahverkehr gewarnt. "Wir brauchen dringend Geld im System", forderte er. "Sonst kommt es ab 1. September entweder zu deutlichen Tarifsteigerungen oder wir müssen Züge abbestellen." Dies könne nicht im Interesse der Menschen sein, so Bernreiter.

Ticket für 365 Euro pro Jahr - nur wenn sich der Bund beteiligt

Zur Diskussion über eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket sagte Bernreiter, das 365-Euro-Ticket werde es in Bayern nur geben, wenn sich der Bund daran beteilige. So stehe es im Koalitionsvertrag.

Ausländisches Personal für Flughäfen: "Die einzige Chance"

Der Verkehrsminister begrüßte die Bayern 2-Interview außerdem die Pläne der Bundesregierung, ausländisches Personal für die Flughäfen anzuwerben. Der Personalmangel an deutschen Flughäfen erschwert derzeit vielen das Reisen. Jetzt hat die Bundesregierung kurzfristige Hilfen in Aussicht gestellt. "Zur kurzfristigen Verstärkung, so glaube ich, ist es jetzt die einzige Chance, um hier bei den Bodendiensten entsprechend aufrüsten zu können", so Bernreiter.

Zweite S-Bahn-Stammstrecke: Teurer und später fertig?

Zu aktuellen Berichten, wonach die zweite Münchner S-Bahn-Stammstrecke in München viel teurer werden und viel später in Betrieb gehen könnte als geplant, wollte sich der bayerische Verkehrsminister nicht äußern. Auch wisse er nicht, ob das dafür heute geplante Treffen mit der Bahn und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) stattfinden werde.