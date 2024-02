US-Militär beginnt Vergeltungsangriffe in Irak und Syrien

US-Präsident Joe Biden hatte sie schon am vergangenen Sonntag angekündigt: die Vergeltung für den Anschlag mit drei Toten und mindestens 34 Verletzten auf US-Truppen in Jordanien an jenem Morgen. Nun haben die Vergeltungsangriffe begonnen.

US-Luftangriffe auf über 85 Ziele

Nach eigenen Angaben feuerten die US-amerikanischen Streitkräfte 30 Minuten lang aus der Luft auf mehr als 85 Ziele an sieben Standorten im Irak und Syrien. Darunter waren Kommandozentralen, Geheimdienststandorte und Waffenlager. Das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Central Command erklärte, bei den Luftangriffen seien mehr als 125 Präzisionsraketen oder Präzisionsbomben zum Einsatz gekommen.

John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, bezeichnete die Angriffe als erfolgreich. Er versicherte, es gebe eindeutige, unwiderlegbare Beweise, dass die getroffenen Ziele mit Attacken auf US-Kräfte in der Region in Verbindung gestanden hätten. Der Iran hatte jede Beteiligung daran zurückgewiesen.

Die Leichname der getöteten US-Militärs waren am Freitag in die USA überführt worden. US-Präsident Biden und weitere Kabinettsmitglieder erwiesen ihnen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Dover im Bundesstaat Delaware die letzte Ehre. Die Luftangriffe im Irak und in Syrien begannen knapp zwei Stunden später. Das US-Militär betonte, das Timing sei Zufall. Der Zeitpunkt habe sich allein nach militärischen Überlegungen gerichtet - nach günstigen Wetterbedingungen.

Bestätigung aus Syrien und Irak

Syrische Staatsmedien wie auch das irakische Militär haben die Angriffe bestätigt. Der Sprecher des Oberbefehlshabers der irakischen Streitkräfte erklärte in der Nacht, dadurch sei die Souveränität des Iraks verletzt worden. Die Angriffe stellten eine Bedrohung dar, die für den Irak und die Region unvorhersehbare Konsequenzen haben könne. Kirby betonte später, die US-Regierung habe die irakische Regierung im Vorfeld der Angriffe gewarnt.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte - die sich selbst als unabhängig bezeichnet und ihren Sitz in Großbritannien hat - erklärte, bei Angriffen im Osten Syriens seien mindestens 18 pro-iranische Kämpfer getötet worden. Unter den Kämpfern, die bei den Angriffen auf Stellungen pro-iranischer Gruppen in der Nähe al-Majadin in der Provinz Deir Essor getötet worden seien, seien auch Ausländer gewesen, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman.