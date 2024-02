Nahost-Ticker: Netanjahu - Geisel-Abkommen nicht um jeden Preis

06.05 Uhr: Netanjahu - Geisel-Deal nicht um jeden Preis

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will einem möglichen neuen Abkommen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und der Freilassung weiterer Geiseln nach eigenen Aussagen "nicht um jeden Preis" zustimmen. "Wir haben rote Linien", sagte der unter Druck stehende Regierungschef am Mittwochabend in einer Video-Ansprache, wie die "Times of Israel" berichtete. Er bekräftigte demnach, man werde den Krieg nicht beenden, die Truppen nicht abziehen und für einen Geisel-Deal nicht "Tausende Terroristen" aus Gefängnissen freilassen.

06.00 Uhr: USA bestätigen Drohnenabschüsse

Das US-Militär bestätigt einen Medienbericht über den Abschuss von zehn startbereiten Drohnen im Jemen. Zudem habe ein Schiff der US-Marine im Golf von Aden drei iranische Drohnen und eine ballistische Anti-Schiffsrakete der Huthis abgefangen, teilt das Zentralkommando des US-Militärs mit. Es wurden keine Verletzten oder Schäden gemeldet.

Karte: Die militärische Lage in Israel und dem Gazastreifen