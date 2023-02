"Unmenschlich" – Kritik an Visa-Erleichterung nach den Erdbeben

Nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet wurden bislang 42.000 Tote geborgen – viele Überlebende stehen vor dem Nichts und müssen bei katastrophalen Bedingungen in provisorischen Unterkünften leben. In Deutschland kämpfen Familienangehörige mit türkischen Wurzeln darum, ihre Verwandten zu sich holen zu können – doch das scheint trotz Zusagen der Bundesregierung nahezu unmöglich.

"Unsere Verwandten leben fast alle in Zelten"

Die Angst um ihre Angehörigen im türkischen Katastrophengebiet bringt Suna Cataldegirmen im weit entfernten Deutschland zur Verzweiflung. Ihr Mann ist schon vor einer Woche in die Türkei geflogen: in die schwer getroffene Provinz Kahramanmaras. Dort hat er für seine Eltern in einem Dorf nahe der Stadt Pazarcik eine Notbehausung in einem Keller eingerichtet. "In dem Dorf ist alles weg", berichtet die 43-jährige Cataldegirmen. "Unsere Verwandten leben fast alle in Zelten. Die hygienischen Zustände sind schlimm, sie können nicht duschen, manchmal reicht das Essen nicht. Es ist sehr kalt. Es gibt kaum ärztliche Versorgung."

"Für meine Mama würde ich auf dem Boden schlafen"

In Hamburg atmet Zöhre Karali einerseits auf: "Meine Eltern und meine zwei Geschwister leben." Aber: "Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Sie brauchen Gewissheit. Einige Verwandte werden noch vermisst." Zugleich trauert Karali um Verstorbene. Serkan Sayin würde seine Mutter am liebsten sofort persönlich aus dem Katastrophengebiet nach Ahlen bringen. Er schafft es kaum noch, Geduld aufzubringen. Seine Wohnung, in der er mit Frau und zwei Kindern lebt, sei nicht groß, sagt er: "Aber für meine Mama würde ich auf dem Boden schlafen, sie könnte sofort mein Bett haben."

Familienangehörige nach Deutschland zu holen – fast unmöglich

Die Bundesregierung hat ein unbürokratisches Visaverfahren angekündigt, damit Erdbebenopfer schnellstmöglich in Deutschland unterkommen können. Betroffene brauchen laut Auswärtigem Amt ein Visum, wenn sie bei ihren Angehörigen ersten oder zweiten Grades für bis zu drei Monate leben wollen. Das aufnehmende Familienmitglied muss eine Erklärung abgeben, in der es sich verpflichtet, für den Lebensunterhalt und die spätere Ausreise aufzukommen.

Mehmet Demir aus Dinslaken bemängelt: "Das Ganze ist total kompliziert." Der Reiseunternehmer ist gerade aus der Türkei zurückkehrt, viele seiner Angehörigen haben bei der Katastrophe ihr Leben verloren. Seine Nichte sei aus den Trümmern gerettet worden. Die 16-Jährige und die Schwiegereltern will er zu sich holen, hat sie zunächst in ein Hotel in Antalya gebracht. Um die Visa zu beantragen, habe er es telefonisch in Antalya versucht, sei nach Izmir, dann auf eine Webseite verwiesen worden. "Keine Ansprechpartner. Wenn man keine Connections hat, hat man keine Chance", beklagt Demir.

Linken-Abgeordnete kritisiert Bundesregierung – "unmenschlich"

Trotz der Visa-Erleichterungen ist die beim Auswärtigen Amt einzusehende Liste vorzulegender Dokumente lang. Die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger (Die Linke) ist "fassungslos", sie schreibt auf Twitter: "Wer nicht zufällig zum Zeitpunkt des Erdbebens einen Aktenordner mit allen wichtigen Dokumenten bei sich hatte, als das Haus einstürzte, wird von dieser Bundesregierung im Stich gelassen. Es ist absolut unverständlich und unmenschlich."