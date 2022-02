Ukraine-Krieg: Warum ein schneller Frieden unwahrscheinlich ist

Seit Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine haben sich Moskau und Kiew am Montag erstmals an den Verhandlungstisch gesetzt. Am Nachmittag hieß es dann, die Gespräche seien ohne Durchbruch zu Ende gegangen.

"Wir reisen zu Beratungen in die Hauptstädte zurück", sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak nach dem Treffen an der belarussisch-ukrainischen Grenze vor Journalisten. Details nannte er nicht. Beide Seiten hätten eine Reihe von Hauptthemen festgelegt, bei denen "bestimmte Entscheidungen" getroffen werden müssten. Eine zweite Gesprächsrunde wurde vereinbart. Das Treffen dauerte etwa sechs Stunden. Die Delegation aus der Ukraine fuhr am Abend Berichten zufolge nach Kiew zurück. Gleichzeitig tobt der Kampf in vielen Teilen des Landes weiter.

Grund zur Besorgnis gibt auch die jüngste Ankündigung von Russlands Präsident Wladimir Putin, er habe die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Sicherheitsexperte Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat die Ereignisse im Gespräch mit BR24 eingeordnet.

Experte rechnete nicht mit Durchbruch bei Friedensgesprächen

Bereits im Vorfeld der Gespräche hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitgeteilt, er erwarte sich nicht allzu viel von den Verhandlungen. Sicherheitsexperte Kaim teilt diese Skepsis: "Natürlich ist die Tatsache, dass die beiden Konfliktparteien verhandeln, erst mal begrüßenswert", sagt er. Mit einem Durchbruch bei den Verhandlungen sei jedoch nicht zu rechnen gewesen. "Die entscheidende Frage ist eine andere, nämlich: Was wollte Russland mit diesem Krieg erreichen?"

Putin habe seine Maximalziele bislang nicht erreicht. Dazu zählen laut Kaim etwa die Entmilitarisierung der Ukraine sowie die von Putin in einer pathetischen Rede angekündigte "Entnazifizierung" des Landes. "Da hat der russische Präsident sehr hoch gepokert und Maximalziele formuliert, die er auch der russischen Bevölkerung gegenüber kommuniziert hat." Umso schwerer dürfte es nun für den Kreml-Chef sein, zurückzurudern und einem Kompromiss zuzustimmen.