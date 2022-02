Kampf um Kiew: Ukrainische Truppen behalten Kontrolle

Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko weiter in der Hand der ukrainischen Regierung. "Die Nacht war schwer, doch es gibt keine russischen Truppen in der Stadt." Laut Klitschko versuchen russische Einheiten, weiter vorzudringen. Er rief die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen: "Bleibt in den Bombenschutzkellern!"

Ukrainische Regierung spricht von russischen "Saboteuren"

Zuvor hatte auch der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podolak gesagt, die Regierung beherrsche die Lage. "Sowohl in der Stadt selbst als auch am Stadtrand von Kiew ist die Situation unter Kontrolle." Die Angreifer versuchten, große Zahlen von Militärtechnik und Streitkräften in die Stadt zu bringen. Dort seien russische Saboteure aktiv, gegen die ukrainische Sicherheitskräfte erfolgreich vorgingen. In den Außenbezirken kämpfe die Armee gegen die russischen Angreifer.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj meldete sich in der Nacht und am Morgen immer wieder in Videobotschaften. Vor allem wollte er zeigen, dass er die Ukraine nicht verlassen habe: "Ich bin hier." Das Land müsse verteidigt werden.