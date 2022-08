Ukraine: IAEA soll nächste Woche AKW Saporischschja besuchen

Ein Team der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA soll ukrainischen Angaben zufolge nächste Woche die Atomanlage Saporischschja besuchen. Derzeit befasse man sich mit logistischen Voraussetzungen für die Reise, teilte eine Beraterin des ukrainischen Energieministeriums, Lana Serkal, am Donnerstagabend in örtlichen Medien mit.

Kommt die IAEA zum AKW Saporischschja?

Russland hat die ukrainische Atomanlage im Laufe des Russland-Ukraine-Kriegs unter seine Kontrolle genommen. Serkal warf Russland vor, den Besuch verhindern zu wollen. "Trotz der Tatsache, dass die Russen zugestimmt haben, dass die Mission (der IAEA) durch das Territorium der Ukraine reist, schaffen sie jetzt künstlich alle Bedingungen, damit die Mission die Anlage nicht erreicht, angesichts der Situation in der Umgebung", sagte Serkal. Die russische Regierung reagierte zunächst nicht auf die Aussagen.

Aktuelle Entwicklungen zum Russland-Ukraine-Krieg im News-Ticker

IAEA-Chef: Verhandlungen über Reise kommen voran

Der Chef der IAEA, Rafael Mariano Grossi, hatte am Donnerstag das Ziel bekanntgegeben, innerhalb von Tagen ein Team zur Anlage schicken zu können. Die Verhandlungen darüber kämen voran, sagte Grossi dem Fernsehsender "France-24". Bislang ist eine solche Mission wegen Uneinigkeiten über die genauen Reisemodalitäten nicht zustande gekommen.

Beschuss in Gebiet um die Anlage

Die Sorgen halten derweil an, dass es in der Ukraine eine weitere Atomkatastrophe geben könnte - nach Tschernobyl 1986. Laut Angaben eines ukrainischen Gouverneurs geriet die Gegend der Anlage in der Nacht zum Freitag wieder unter Beschuss. In der Stadt Nikopol, auf der anderen Flussseite von der Atomanlage, seien zehn Häuser, eine Schule und eine Klinik beschädigt worden, sagte der Gouverneur Walentyn Resnitschenko.

Bundesregierung sehr beunruhigt

Die deutsche Bundesregierung zeigte sich erneut sehr besorgt wegen der Sicherheit des Atomkraftwerks in der Südukraine. Die Lage sei "sehr, sehr gefährlich", sagt eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. "Wir verurteilen die Besetzung durch russische Truppen auf das Schärfste." Russland müsse die Kontrolle über das Atomkraftwerk "umgehend" wieder an die Ukraine zurückgeben und die Internationale Atomenergiebehörde schnellstmöglich Zugang erhalten.

Arbeiten zum Wiederanschluss ans Stromnetz laufen

Nach den Bränden am Atomkraftwerk in Saporischschja arbeitet die Ukraine daran, die Anlage wieder an das Stromnetz anzuschließen. Am Freitagmorgen war es weiterhin vom ukrainischen Stromnetz abgeschnitten, wie die ukrainische Betreibergesellschaft Energoatom auf Telegram mitteilte. Die beschädigte Anschlussleitung, die für den Ausfall verantwortlich war, sei jedoch "repariert". Die Vorbereitungen zum Wiederanschluss von zwei der sechs Reaktoren an das Stromnetz seien im Gange.

Das Atomkraftwerk war am Donnerstag nach Angaben des Betreibers Energoatom infolge von Bränden vollständig vom ukrainischen Stromnetz abgeschnitten worden. Das AKW wurde laut Energoatom aber über ein angrenzendes Wärmekraftwerk weiterhin mit Strom versorgt. Die permanente Stromversorgung ist nach Angaben von Experten entscheidend für die Sicherheit von Atomkraftwerken.