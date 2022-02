Trotz Kritik: EU-Kommission gibt grünes Siegel für Atom und Gas

Woraus ein EU-Staat den Strom gewinnt, ist seine Sache. Aber die EU-Kommission schreibt vor, in welche Energieträger das Geld fließen soll – und sitzt dabei am längeren Hebel. Jetzt empfiehlt sie Investitionen in Atomkraft und Erdgas als nachhaltig.