Toter bei Seilbahnunglück in der Türkei: Passagiere sitzen fest

Nach dem Seilbahnunglück am Tünektepe-Berg in der Nähe der südtürkischen Stadt Antalya mit einem Toten und zehn Verletzten warten dutzende Passagiere seit Stunden in ihren blockierten Gondeln auf Rettung. Die Seilbahn war zum Zuckerfest am Ende des Ramadans mit 148 Menschen besetzt. 128 Menschen wurden bislang gerettet, erklärten die Rettungskräfte am Samstagmorgen. 20 Passagiere sitzen noch in den Kabinen fest.

Über felsiges Gelände in die Tiefe gestürzt

Wie es zu der Beschädigung des Mastes der Seilbahn Sarisu-Tünektepe kam, ist noch unklar. Auch, ob Materialverschleiß - etwa in Folge von Rost - die Ursache ist. Nach den bisherigen Angaben stieß eine Kabine der Bahn, in die jeweils sechs Menschen passen, am Freitagabend um 18.00 Uhr gegen den Mast und wurde zerstört. Die Insassen stürzten über felsigem Gelände in die Tiefe. Rettungskräfte konnten aus 16 Kabinen Menschen bergen. Sieben Hubschrauber und mehr als 500 Rettungskräfte waren im Einsatz.