Thunberg von Polizisten weggetragen: Kritik an "Inszenierung"

"Schöne Inszenierung" und "Was für ein Schauspiel": In diese Richtung gehen zahlreiche Kommentare auf Twitter. Sie beziehen sich auf die vorübergehende Ingewahrsamnahme von Greta Thunberg bei Protesten nahe Lützerath am Dienstag. Die schwedische Klimaaktivistin wurde als eine von mehreren Demonstranten von der Polizei von der Abbruchkante zum Braunkohletagebau Garzweiler weggetragen. Die Bilder dieser Aktion verbreiten sich in den sozialen Netzwerken.

Video: Polizei und Thunberg stehen vor der Kamera

In einem Video, das immer wieder auftaucht, steht Thunberg zwischen zwei Polizisten, die sie an den Armen festhalten. Weitere Beamte warten um sie herum. Auch Fotografen und weitere Personen sind zu sehen, die das Geschehen dokumentieren und Fotos machen. Am Anfang des kurzen Videos lacht Thunberg, während alle im Schlamm einige Zeit herumstehen. Anschließend begleiten die Beamten Thunberg, weiterhin zwischen sich, in Richtung der Einsatzfahrzeuge.

Andere Aufnahmen zeigen, wie Thunberg von drei Polizisten weggetragen wird, wobei sich die Polizisten einen Weg durch eine Menschenansammlung bahnen und "einmal Platz machen" rufen.