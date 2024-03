"Form von Terrorismus": Der Tesla-Anschlag und die Reaktionen

Tesla-Chef Elon Musk hat angesichts des Produktionsstopps seiner Fabrik in Grünheide wegen eines Stromausfalls auf den mutmaßlichen Anschlag reagiert. "Das sind entweder die dümmsten Ökoterroristen der Welt oder sie sind Marionetten derer, die keine guten Umweltziele haben", schrieb Musk auf Englisch auf dem Portal X. "Die Produktion von Elektrofahrzeugen anstelle von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen zu stoppen, ist extrem dumm." Dabei schrieb der Tesla-Chef die Wörter "extrem dumm" auf Deutsch.

Ein Stromausfall infolge eines brennenden Strommasts in Ostbrandenburg hatte zuvor die einzige europäische Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin lahmgelegt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und prüfen auch ein Bekennerschreiben. Die linksextremistisch eingestufte "Vulkangruppe" hatte sich zuvor in einer Mail zu einem Anschlag auf die Stromversorgung bekannt. Sie wirft Tesla "extreme Ausbeutungsbedingungen" vor.

Faeser: "Schwere Straftat, durch nichts zu rechtfertigen"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) verurteilten den mutmaßlichen Anschlag ebenfalls. "Ein solcher Anschlag auf unsere Strominfrastruktur ist eine schwere Straftat, die durch nichts zu rechtfertigen ist", erklärte Faeser. "Wenn sich ein linksextremistisches Motiv bestätigt, dann ist das ein weiterer Beleg, dass in der linksextremistischen Szene vor Angriffen auf kritische Energieinfrastrukturen nicht zurückgeschreckt wird." Die Folgen könnten tausende völlig unbeteiligte Menschen treffen. Das zeige "eine enorme kriminelle Energie".

Woidke bezeichnete einen Anschlag auf die kritische Infrastruktur als "Form von Terrorismus". Nötig sei jetzt ein konsequentes Durchgreifen des Rechtsstaats, erklärte der Ministerpräsident in Potsdam. "Sollte sich der Verdacht eines terroristischen Anschlags erhärten, wird der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernehmen müssen."

Waldstück-Besetzer: "Wir gefährden keine Menschenleben"

Auch die Besetzer eines Waldstücks nahe der Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide verurteilten den mutmaßlichen Anschlag auf einen Hochspannungsmast in der Nähe ihres Camps. Zuvor hatte es Spekulationen über einen möglichen Zusammenhang gegeben.

Die Umweltaktivisten der Initiative "Tesla Stoppen" erklärten daraufhin, sie stellten sich mit ihren Baumhäusern der Erweiterung der Fabrik entgegen. "Dabei gefährden wir keine Menschenleben", betonte die Initiative. Auch die Umweltorganisation Robin Wood, die die Waldbesetzer unterstützt, wies Mutmaßungen über einen Zusammenhang zwischen ihren Aktivitäten und dem Brand entschieden zurück.

Münchner Aktivistin: "Guter Tag für unsere Umwelt"

Die Münchner Klimaaktivistin Lisa Pöttinger äußerte bei X Verständnis für den Brandanschlag. "Mir tut es leid, dass private Haushalte in Mitleidenschaft gezogen wurden", schrieb sie. Doch jeder Tag des Tesla-Produktionsstopps sei "ein guter Tag für unsere Umwelt und unser Wasser – und damit für alle". Pöttinger ergänzte: "Wieder wird der Terrorismusbegriff ausgepackt – nur nicht für tödliche Misthaufen."

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck forderte dagegen rasche Aufklärung. "Der Anschlag auf die Stromversorgung ist ein Anschlag auf unsere kritische Infrastruktur", erklärte der Grünen-Politiker. "Dies muss jetzt schnell aufgeklärt und geahndet werden. Gewalt und Sabotage dürfen kein Mittel der Auseinandersetzung sein."

Tesla-Werksleiter: Unklar, wann Produktion wieder startet

Unterdessen rechnet Tesla wegen des Produktionsstopps mit wirtschaftlichen Schäden im hohen neunstelligen Bereich. Das teilte Tesla-Werksleiter André Thierig mit. Man gehe von einer mehrtägigen Unterbrechung der Stromversorgung aus. Es sei unklar, wann die Produktion wieder aufgenommen werde.

Es handele sich aus Sicht von Tesla klar um einen "Anschlag auf diese Industrieansiedlung" in Brandenburg, sagte Thierig. Derzeit herrsche eine sehr kritische Grundstimmung gegen Tesla. Das sei sehr unschön. Ob dies Auswirkungen auf die Zukunft der Fabrik haben könnte, könne er derzeit nicht sagen. Aktuelle Drohschreiben habe es aber nicht gegeben.

Tesla stellt in Grünheide seit knapp zwei Jahren Elektroautos her. Dort arbeiten nach jüngsten Angaben des Unternehmens rund 12.500 Beschäftigte. Umweltschützer kritisieren unter anderem, dass das Gelände in einem Wasserschutzgebiet liegt. Bei einer Bürgerbefragung in Grünheide hatte sich eine Mehrheit gegen die Erweiterungspläne gewandt. Tesla will zudem die Produktion von geplanten 500.000 Autos im Jahr auf eine Million ausbauen.

Mit Informationen von dpa und AFP