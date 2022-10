Tagesgespräch: Was halten Sie vom Führungsstil des Kanzlers?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nun entschieden, dass alle verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke noch bis Mitte April 2023 am Netz bleiben können. Dazu zählen neben Isar 2 bei Landshut auch die Atomkraftwerke Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen.

Grüne und FDP waren sich uneinig

In der Ampelkoalition hatte es lange Streit darüber gegeben, ob und wie lange die drei Atomkraftwerke weiterbetrieben werden sollen. Die Grünen hätten allenfalls für Isar 2 und Neckarwestheim 2 eine Verlängerung der Laufzeit bis Mitte April 2023 mitgetragen. Die FDP wollte auch das dritte Atomkraftwerk Emsland am Netz halten und alle drei bis ins Jahr 2024 hinein laufen lassen. Gegebenenfalls sollten außerdem bereits stillgelegte AKW reaktiviert werden.

Am Ende entscheidet der Kanzler mit seiner Richtlinienkompetenz

Nun hat Olaf Scholz die Richtlinienkompetenz als Kanzler in die Waagschale geworden und seine Koalitionspartner Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP) wissen lassen, dass alle drei Kraftwerke weiterlaufen sollen. Das sei zwar eine Lösung im Ampelstreit, aber nicht für das Stromproblem in Deutschland, meint Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Was meinen Sie?

Wie sehen Sie die Entscheidung des Kanzlers? Ist sie ein längst notwendiger Schritt, damit die Ampelkoalition wieder zur Ruhe kommt? Ist ein solches Machtwort öfter notwendig? Oder wirkt es sogar wenig souverän, weil sich Scholz und seine SPD auch auch anders mit Grünen und FDP hätte einigen müssen?

