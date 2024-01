Tagesgespräch: Sollen Krankenkassen weiter Homöopathie bezahlen?

"Die Homöopathie ist eine Leistung, die keinen medizinischen Nutzen auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sachstandes erbringt." So drückte es Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vergangene Woche aus. Er will, dass die Finanzierung von Globuli-Präparaten und anderen homöopathischen Behandlungen durch gesetzliche Krankenkassen gestrichen wird.

Homöopathie – nicht mehr als ein Placebo?

Die in der Homöopathie genutzten Globuli werden aus pflanzlichen, mineralischen oder tierischen Substanzen hergestellt, etwa Blei, Quecksilber, Rinderzahnfleisch oder geraspelte Honigbienen. Nach der Lehre von Homöopathie-Begründer Samuel Hahnemann aktivieren Stoffe, die ähnliche Symptome wie die Erkrankung auslösen, hoch verdünnt die Selbstheilungskräfte des Körpers. Eine überzeugender wissenschaftlicher Beleg für ihre Wirkung fehlt allerdings.

Kosten nur homöopathisch?

Der Apothekerverband sieht den Vorschlag von Karl Lauterbach skeptisch: "Die Kosten für homöopathische Behandlungen als Kassenleistung sind im wahrsten Wortsinne homöopathisch." Eine Abschaffung könnte aber dazu führen, dass alternative Therapien der Ärzte mit anderen erstattungsfähigen Arzneimitteln umgesetzt werden, die viel teurer seien.

Was erwarten Sie von Ihrer Krankenkasse?

Und was sagen Sie? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Sollen Krankenkassen weiterhin für Homöopathie oder auch andere alternative Heilmethoden bezahlen dürfen? Die zentralen Fragen: Was erwarten Sie von Ihrer Krankenkasse? Was sollte bezahlt werden, was nicht unbedingt? Würden Sie für Homöopathie eine Zusatzversicherung abschließen? Oder sind Sie von dieser Art der Behandlung eh nicht überzeugt?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Sebastian Meinberg ist zunächst Dr. Thomas Kaiser. Er ist Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen.

Außerdem kommt die Neurologin Prof. Ulrike Bingel zu Wort. Sie befasst sich mit Placeboforschung und "Treatment Expectation" – also welche Effekte positive und negative Erwartungen von Patienten auf den Erfolg einer Behandlung haben.

Wie ist Ihre Meinung?

