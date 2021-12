Fake-News-Expertin Nocun: "Gefahr von Homöopathie unterschätzt"

BR24: Teil der Esoterik-Szene ist die Lehre von Rudolf Steiner, die auch in Waldorf-Schulen und -Kindergärten vorgelebt wird. Weist Steiners Lehre ebenfalls Verbindungen zu rechtsextremistischem Gedankengut auf?

Katharina Nocun: Wir finden in Steiners Schriften zahlreiche rassistische Inhalte. Es gibt tatsächlich auch Publikationen, wo er davon spricht, dass schwarze Menschen eher triebgesteuert wären, dass weiße Menschen schwarzen Menschen auch überlegen wären. Wir finden dieses rassistische Weltbild auch in den ursprünglichen Schriften Steiners wieder. Und da ist natürlich die Frage: Setzen sich Gruppierungen, die eben heute noch auf Steiner setzen, angemessen mit diesen rassistischen Inhalten selbstkritisch auseinander? Distanzieren sie sich davon? Gibt es eine klare Ansage von unterschiedlichen Verbänden, dass so etwas an Schulen nichts zu suchen hat, dass man sich auch inhaltlich auf allen Ebenen davon distanziert? Das sehe ich momentan ehrlich gesagt nicht und das finde ich hoch problematisch.

Impfskepsis auch in Waldorf-Einrichtungen

BR24: Ist in den Waldorf-Einrichtungen denn auch eine Impfskepsis zu beobachten?

Katharina Nocun: Fakt ist, dass wir schon vor Corona immer wieder Masern-Ausbrüche lokal an unterschiedlichen Waldorfschulen in Deutschland gesehen haben. Das hängt damit zusammen, dass dort anscheinend der Anteil der geimpften Lehrerinnen und Lehrer und auch Schülerinnen und Schüler besonders niedrig war.

BR24: Wie kann man sich das erklären?

Katharina Nocun: Das hängt damit zusammen, dass es anthroposophische Ärzte gibt, die die Meinung vertreten, dass Kinder bestimmte Krankheiten durchmachen müssen, weil sie das in irgendeiner Weise spirituell weiterbringen würde. Wenn wir uns die Ideologie oder auch die esoterischen Überzeugungen hinter Waldorf anschauen, dann ist es eben so, dass man tatsächlich an so etwas wie eine Wiedergeburt glaubt. Man glaubt an so etwas wie Karma. Es gibt da diese Überzeugung, dass Krankheiten in irgendeiner Weise auch damit zu tun hätten, wie man sich im letzten Leben verhalten hat und dass Krankheiten als Form der Reinigung gesehen werden. Das kann natürlich brandgefährlich werden, wenn Eltern dann der Überzeugung sind, dass Kinder bestimmte Krankheiten durchmachen müssen, weil das sich in irgendeiner Weise positiv auf ihr karmisches Gleichgewicht auswirken würde.

