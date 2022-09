Tagesgespräch: Personalmangel in Kitas - Wie das Problem lösen?

Es gibt viel zu wenige Erzieherinnen und Erzieher. Die Lage spitzt sich seit Jahren immer mehr zu und konnte bislang nicht gelöst werden. Der Fachkräfte-Radar 2022 der Bertelsmann Stiftung geht für Bayern davon aus, dass im schlimmsten Fall bis 2030 rund 67.000 Fachkräfte fehlen könnten. Die Kommunen fordern deswegen die Unterstützung durch den Freistaat ein.

Es müssen also dringend Lösungen her. Doch so einfach scheint es nicht zu sein, denn auch das "Gute-Kita-Gesetz" hat am Erziehermangel wenig geändert. Könnten größere Betreuungsgruppen in den Kitas oder fachfremde Quereinsteiger den Mangel ausgleichen?

Bayern 2-Moderatorin Christine Krueger spricht heute mit Lisa Pfeiffer vom Verband Kita-Fachkräfte Bayern e.V. sowie mit der Bayerischen Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU).

Was ist Ihre Meinung?

