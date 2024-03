Supreme Court: Trump darf an Vorwahlen teilnehmen

Das oberste Gericht der Vereinigten Staaten erlaubt Ex-US-Präsident Donald Trump, weiterhin an den Vorwahlen der Republikaner teilzunehmen. Einstimmig hoben die Richter eine Entscheidung des höchsten Gerichts des Bundesstaats Colorado auf, wonach Trump dort nicht bei der Vorwahl antreten dürfe.

Die Richter in Colorado hatten entschieden, Trump habe sich wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021 disqualifiziert, da er gegen die sogenannte Aufstandsklausel in der Verfassung verstoßen habe. Die sieht vor, dass niemand ein höheres Amt im Staat bekleiden darf, der sich zuvor als Amtsträger an einem Aufstand gegen den Staat beteiligt hat.

Staaten können keine Bundeskandidaten ausschließen

Der Supreme Court war jetzt aber der Ansicht, diese Streichung vom Wahlzettel in Colorado sei nicht rechtens. Die Bundesstaaten hätten nicht das Recht, Kandidaten von Ämtern auf Bundessebene auszuschließen. Dies gelte insbesondere für die Präsidentschaft. Die Entscheidung betrifft aber bei weitem nicht nur die Vorwahl in Colorado. Auch andere Bundesstaaten wollten Trump von der Vorwahl ausschließen, beispielsweise Maine und Illinois. Diese Sperren dürften durch das Urteil hinfällig geworden sein

Trump kann damit kurz vor einem der wichtigsten Vorwahltage, dem "Super Tuesday", einen großen Erfolg verbuchen. Trump schrieb in einer ersten Reaktion auf seinem sozialen Netzwerk: "GROSSER SIEG FÜR AMERIKA!!!" An diesem Dienstag wird in mehr als einem Dutzend Staaten im Rahmen der Vorwahl gewählt.

Trump liegt bei den Vorwahlen der Republikaner mit großem Abstand in Führung und dürfte im Sommer beim Nominierungsparteitag zum Kandidaten der Partei gekürt werden. Die eigentliche Präsidentenwahl findet im November statt.

Weiterer Trump-Fall für den Supreme Court

Der Supreme Court beschäftigt sich derzeit aber auch noch mit einem anderen Fall. Die Richter wollen klären, ob ehemalige Präsidenten vor Strafverfolgungen für Handlungen im Amt geschützt sind. Hintergrund ist der Strafprozess gegen Trump in Washington wegen versuchten Wahlbetrugs. Eine Anhörung vor dem obersten US-Gericht ist für Ende April angesetzt.

Mit Informationen von dpa und Reuters