Studie: Zu wenige Abgeordnete mit Migrationsgeschichte

Auch bei den Parteien gibt es Unterschiede: Vor allem bei den Unionsparteien und der FDP sei die Zahl von Abgeordneten mit Migrationshintergrund nach wie vor niedrig. Zudem sei die Amtszeit von Abgeordneten mit Einwanderungsgeschichte in der Regel kürzer als die von Politikerinnen und Politikern ohne.

Überproportionale Repräsentation einzelner Länder

Die meisten der Abgeordneten mit Migrationsgeschichte stammten aus der Türkei. Die Gruppe der Türkeistämmigen ist demnach sehr gut und die Gruppe der Iranstämmigen überproportional in den Parlamenten vertreten, während dies für andere große Gruppen nicht der Fall sei. Insbesondere Menschen mit Bezügen zur ehemaligen Sowjetunion seien stark unterrepräsentiert. Hier bestünden vor allem bei Grünen, SPD und FDP Defizite.

Die Studienergebnisse seien zwar nicht so zu verstehen, dass alle gesellschaftlichen Gruppen 1:1 in den Parlamenten repräsentiert sein müssen, so die Forscher. Doch die Zahlen zeigten auf, wie es um gesellschaftliche und politische Teilhabe stehe - und dass es dabei eine deutliche Lücke gebe.

Mit Informationen von KNA