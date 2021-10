Der neue Bundestag: größer, jünger, diverser?

Die Handwerker hatten im Reichstagsgebäude in Berlin genau 30 Tage Zeit. Sie hämmerten, schraubten, montierten. Tische und Stühle mussten versetzt, Mikrofone und Technik neu verkabelt werden. Jetzt ist alles fertig – für die erste Sitzung des neuen Bundestags. Und das sind die Eckdaten für das neue Parlament:

Wie groß ist der neue Bundestag genau?

Im Parlament sitzen 736 Abgeordnete. 27 mehr als in der letzten Wahlperiode. Darunter zahlreiche neue Gesichter: 279 Abgeordnete ziehen zum ersten Mal in den Bundestag ein.

Eines der größten Parlamente der Welt

Deutschland hat das mit Abstand größte Parlament in Europa. Und nach China die größte politische Vertretung weltweit.

Eigentlich ist der Bundestag auf rund 600 Mitglieder ausgerichtet. Doch die Zahl der Abgeordneten steigt seit Jahren, was am Wahlrecht und an den vielen Direktmandaten der großen Parteien liegt.

Die größte Fraktion bildet die SPD im neuen Bundestag, gefolgt von CDU/CSU, den Grünen, der FDP, AfD und der Linken. Es ist sogar noch eine Partei im Bundestag vertreten, und zwar der Südschleswigsche Wählerverband (kurz SSW), mit genau einem Angeordneten aus Flensburg.

Streit: Die FDP will nicht mehr neben der AfD sitzen

Ein aktueller Streitpunkt ist die Sitzanordnung: Bisher saß neben der AfD die FDP. Die Liberalen wollen das aber nicht mehr, möchten in die Mitte rutschen. Die Union soll stattdessen neben der AfD Platz nehmen. CDU und CSU lehnen das ab. Eine Entscheidung steht noch aus.

Wie divers ist der neue Bundestag?

Hälfte/Hälfte – so ist die ungefähre Verteilung von Frauen und Männern in der Bevölkerung. Im Bundestag ist das anders. Dort sind deutlich weniger Frauen zu finden, nur rund 35 Prozent der Abgeordneten sind weiblich.

Zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund

Auch beim Thema Migrationshintergrund bildet das Parlament nicht die Bevölkerung ab. Lediglich 83 Abgeordnete und damit etwa elf Prozent der Bundestagsmitglieder haben einen Migrationshintergrund. Ihr Anteil ist leicht angestiegen, um zirka drei Prozent. In der Bevölkerung machen Menschen mit Migrationshintergrund einen Anteil von 26,7 Prozent (2019) aus.

Kaum Handwerker, dafür viele Juristen

Beruflich kommen die meisten Bundestagsmitglieder aus den Bereichen Unternehmensführung, Firmenorganisation, Verwaltung. Viele sind Juristen oder haben einen kaufmännischen Beruf. Eher selten sind Landwirte, Handwerker und Menschen aus sozialen Berufen.

Wie alt sind die Abgeordneten?

Der neue Bundestag ist ein bisschen jünger geworden. Das Durchschnittsalter ist um etwa zwei Jahre auf 47,5 gesunken.

Emilia Fester aus Hamburg und der Aschaffenburger Niklas Wagener sind mit 23 Jahren die jüngsten Abgeordneten. Beide sind bei den Grünen. Der älteste Angeordnete gehört zur AfD: der 80-jährige Alexander Gauland.

Und wer sitzt schon am längsten im Parlament? Wolfgang Schäuble von der CDU. Seit 1972 gehört er dem Bundestag an. Schäuble wird als Alterspräsident die heutige erste Sitzung eröffnen.