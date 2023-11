So jung wie nie: Bayerischer Kabarettpreis in vier Kategorien

Till Reiners, Anna Piechotta, Sebastian Hotz alias El Hotzo und Teresa Reichl – so heißen die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des Bayerischen Kabarettpreises 2023, der am Montagabend im Münchner Lustspielhaus vergeben wurde. Am Donnerstag läuft die Preisverleihung ab 21 Uhr im BR Fernsehen.

Moderiert wurde die Sendung vom Kabarettisten, Moderator und Schauspieler Hannes Ringlstetter, der außerdem mit seiner Band den Abend musikalisch begleitete.