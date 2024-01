Schwerer Ausbruch von Dengue-Fieber in Brasilien

Brasilien erlebt derzeit einen schweren Ausbruch des Dengue-Fiebers. In den ersten vier Wochen des Jahres seien in dem südamerikanischen Land 217.841 wahrscheinliche Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das waren mehr als dreimal so viele Fälle wie im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Zudem zählten die Gesundheitsbehörden 15 bestätigte Todesfälle, 149 weitere wurden noch untersucht.

Erst Regen und Hitze, dann Mückenplage - dann das Fieber

Auslöser für den starken Anstieg dürften die heftigen Regenfälle und die hohen Temperaturen der vergangenen Monate sein. Unter diesen Bedingungen kann sich die Gelbfiebermücke (Aedes aegypti) besonders gut entwickeln, die die Dengue-Viren überträgt. Im Februar soll in Brasilien eine Impfkampagne mit einem neuen Vakzin gegen das Dengue-Fieber beginnen.

Das Dengue-Fieber - wegen der Schmerzen manchmal auch "Knochenbrecherkrankheit" genannt - ist in den Tropen und Subtropen weit verbreitet. Häufig sind die Verläufe aber mild und nicht jeder Infizierte erkrankt.

Mediziner: Vernachlässigte Tropenkrankheiten breiten sich weiter aus

Durch den Klimawandel breiten sich sogenannte vernachlässigte Tropenkrankheiten global weiter aus. "Das von Moskitos übertragene Dengue-Fieber hat den Mittelmeerraum erreicht, die Wurmerkrankung Bilharziose gibt es mittlerweile auch auf Korsika", sagte der Tropenmediziner Jürgen May.

Vor allem jedoch träfen die vernachlässigten Tropenkrankheiten, kurz NTDs (neglected tropical diseases) genannt, weiterhin die ärmsten Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. "Obwohl hier die Krankheiten weit verbreitet sind, wird ihre medizinische Versorgung oft immer noch vernachlässigt", sagte der Leiter des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin (BNITM) in Hamburg. Zum Welttag gegen NTDs am Dienstag forderte er mehr Unterstützung zu ihrer Bekämpfung.

Mit Material von dpa und epd