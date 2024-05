Schulze zu Ukraine: Ärzte und Elektriker so wichtig wie Panzer

Kriegsverletzte: Neue Prothesenwerkstatt in Lwiw

Für Schulze wird das Leid des Kriegs am zweiten Tag ihrer Ukraine-Reise besonders deutlich. Rund sieben Stunden ist die Ministerin von Kiew wieder mit dem Zug Richtung Westen gefahren. In Lwiw besucht die SPD-Politikerin eine neue Prothesenwerkstatt und das daran angebundene Reha-Zentrum. Veteraninnen und Veteranen, Menschen, die durch Minen, Granaten oder eingestürzte Gebäude Beine oder Arme verloren haben, bekommen hier Hilfe. Deutschland hat den Bau des Zentrums mit 1,8 Millionen Euro unterstützt.

Das Problem: Es gibt zu viele Kriegsverletzte, zu wenige Prothesenmechaniker. Das soll sich mit der neuen Werkstatt ändern. 60 neue Fachkräfte werden hier ausgebildet. Die Produktion von Prothesen soll um das Dreifache erhöht werden. Etwa 1.200 Prothesen und Orthesen können nun pro Jahr hier gebaut werden. Es ist damit die größte Prothesenwerkstatt der Ukraine, die Schulze in Lwiw einweiht. Im dazugehörenden Reha-Zentrum werden Kriegsverletzte behandelt. Psychologen, Ärztinnen, Orthopäden und Physiotherapeutinnen arbeiten hier Hand in Hand.

Sparkurs: Entwicklungsministerin macht sich Sorgen

Am Ende ihres zweitägigen Ukraine-Besuchs wird deutlich: Svenja Schulze wollte mit ihrer Reise zwei Signale setzen. Eins an die Ukraine: Deutschland hilft. Das zweite an ihren Kollegen Lindner: es braucht Geld. Denn den Besuch der SPD-Politikerin in der Ukraine überschattet auch der sich abzeichnende Haushaltsstreit mit dem Bundesfinanzminister von der FDP. Der hat seinen Ressortkollegen einen rigiden Sparkurs für den Haushalt 2025 aufgetragen.

Für Schulze und ihr Haus wären Lindners Vorgaben mit bitteren Einschnitten verbunden. Schulze fordert 12,2 Milliarden Euro für ihren Etat im nächsten Jahr, bekommen soll ihr Ministerium 9,9 Milliarden Euro. Das geht aus einem Schreiben des Entwicklungsministeriums hervor, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Um der Ukraine weiterhin zu helfen, meldet das Ministerium Bedarf an verschiedenen Maßnahmen an: etwa an Klinikpartnerschaften zwischen deutschen und ukrainischen Krankenhäusern, am Wiederaufbau von Energieinfrastruktur und an Unterstützung von Binnenvertriebenen im Land.

Einfach klein beigeben wird die Entwicklungsministerin wohl nicht. Zumal sich die Ampel-Parteien in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, mindestens 0,7 Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe aufzuwenden. Entwicklungshilfeorganisationen warnen bereits, dass dieses Ziel mit den Sparvorgaben Lindners wohl nicht erreicht werde. Aus Sicht Schulzes ein fatales Signal, auch weil die Krisen weltweit zunähmen. "Wir sind jetzt in internen Verhandlungen in der Regierung", sagt Schulze, "und Herr Lindner weiß auch, wie wichtig das für uns ist, die Ukraine zu unterstützen. Aber klar mache ich mir Sorgen, ich sehe, was ich weniger machen kann, wenn weniger Geld da ist."