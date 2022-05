Schulmassaker in den USA: Immer und immer wieder

Es ist ein häufiges wie erschütterndes Bild, das man aus den USA kennt: Vor Grundschulen, vor High Schools, vor Universitäten trauern Menschen um ihre Kinder, Verwandte oder Freunde.

Neuester Fall ist die Kleinstadt Uvalde in Texas: Ein junger Mann hat an der dortigen Grundschule mindestens 19 Schulkinder und zwei Lehrer getötet. Vorher schoss er auf seine eigene Großmutter.

73 "Mass Shootings" in zehn Jahren

Waffengewalt ist ein heikles Thema in den USA, einem Land, in dem es laut Schätzungen 390 Millionen Waffen gibt. Viele sehen Waffen als Teil der amerikanischen Kultur und berufen sich auf den zweiten Verfassungszusatz, der ihnen das Recht auf Tragen einer Waffe garantiere. Der zweite Verfassungszusatz wird bis heute bei der Debatte um Schusswaffen herangezogen. Der Kongress ratifizierte ihn 1791, davor wurde die kurze Passage siebenmal überarbeitet. Dort heißt es: Das Recht der Bürger, "Waffen zu besitzen und zu tragen", dürfe "nicht eingeschränkt" werden.

Aber dass es so viele Waffen im Land gibt und der Vertrieb kaum beschränkt wird, sorgt für so grausame Ereignisse wie jüngst im texanischen Uvalde.

Das Magazin Mother Jones führt eine Datenbank zu "Mass Shootings" in den USA, sie deckt den Zeitraum der letzten 40 Jahre ab. "Mass Shooting" wird von FBI und Kriminologen definiert als eine Attacke mit Waffengewalt an einem öffentlichen Ort, bei dem mindestens vier Menschen ums Leben gekommen sind. Demnach gab es seit 1982 128 solcher Attacken, bei denen 1.033 Menschen starben und 1.464 verwundet wurden. In den letzten zehn Jahren waren es 73 "Mass Shootings".

Filtert man nach Attacken auf Schulen, waren es seit den 1980ern 19 "Mass Shootings" mit 195 Toten und 220 Verletzten. Allein in den letzten zehn Jahren gab es neun Amokläufe an Schulen und Universitäten. 104 Menschen kamen dabei ums Leben. Eine Übersicht:

24. Mai 2022

In der texanischen Kleinstadt Uvalde eröffnet ein 18-Jähriger in einer Grundschule das Feuer. Er tötet an der Robb Elementary School mindestens 19 Kinder und zwei Lehrer, bevor er selbst von Polizisten erschossen wird.

30. November 2021

In Oxford im Bundesstaat Michigan erschießt ein 15-Jähriger vier Mitschüler und verletzt sieben weitere Menschen. Nach der Tat lässt er sich widerstandslos festnehmen.

18. Mai 2018

An der Santa Fe High School in der texanischen Stadt Santa Fe schießt ein 17-jähriger Schüler mit einem Sturmgewehr und einem Revolver seines Vaters auf Mitschüler. Zwei Erwachsene und acht Jugendliche werden getötet und 13 weitere verletzt.

14. Februar 2018

Ein 19-jähriger Ex-Schüler dringt am Valentinstag in die Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im Bundesstaat Florida ein und eröffnet das Feuer. Er tötet 17 Menschen und verletzt 17 weitere.

1. Oktober 2015

Ein 26-jähriger Student tötet bei einem Amoklauf am Umpqua Community College in Roseburg im Bundesstaat Oregon neun Menschen. Er erschießt sich dann selbst.

24. Oktober 2014

Ein 15-Jähriger verabredet sich mit mehreren Mitschülern in der Cafeteria der Marysville High School und eröffnet dort das Feuer auf sie. Er erschießt vier Menschen und anschließend sich selbst.

23. Mai 2014

In der Nähe des Campus der University of California in Santa Barbara tötet ein 22-Jähriger sechs Menschen. Er richtete sich anschließend selbst.

14. Dezember 2012

Ein 20-Jähriger erschießt in der Sandy Hook Grundschule in Newtown im Bundesstaat Connecticut 20 Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren sowie sechs Erwachsene. Zuvor hatte er bereits seine Mutter getötet. Nach den Bluttaten nimmt er sich das Leben. Der damalige US-Präsident Barack Obama zeigt sich in einer emotionalen Pressekonferenz erschüttert über die Ereignisse.

2. April 2012

Ein 43-Jähriger tötet in der religiösen Universität Oikos in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien sieben Menschen und verletzt drei weitere. Anschließend stellt der frühere Student sich der Polizei.