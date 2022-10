Schüsse bei Gedenken an Mahsa Amini im Iran

Im Iran ist es beim Gedenken an die 22-jährige Mahsa Amini zu Ausschreitungen gekommen. Sicherheitskräfte hätten auf Trauernde in ihrer Heimatstadt Sakes in der Provinz Kurdistan geschossen, sagte ein Augenzeuge. Dutzende Personen seien festgenommen worden.

"Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein und schossen am Sindan-Platz im Stadtzentrum von Sakes auf Menschen", schrieb auch die in Oslo ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw auf Twitter. Aus "Sicherheitsgründen" kappten die Behörden das Internet in der Stadt.

"Tod dem Diktator"

Videos in sozialen Medien zeigten Menschenmassen in Sakes, die trotz des Großeinsatzes der Polizei zum Grab von Amini pilgerten. Viele skandierten "Tod dem Diktator" und "Frau, Leben, Freiheit", den Slogan der Protestbewegung.

Staatliche Medien meldeten, rund 10.000 Menschen hätten sich in Sakes am letzten Tag der Trauerperiode beteiligt. Auf Videos in sozialen Medien ist jedoch zu sehen, dass die Teilnehmerzahl weit darüber liegen dürfte. Im Iran wird traditionell 40 Tage um ein Familienmitglied getrauert.