AKW produzieren bis zum Frühjahr Strom - dann ist Schluss

Die drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland sollen laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in jedem Fall bis zum kommenden Frühjahr Strom produzieren. Es werde nicht mehr geprüft, ob der Weiterbetrieb noch notwendig sei, sondern die Betreiber könnten sich darauf einstellen, sagte Scholz nach einem Treffen mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften in Berlin.

Scholz stellt klar: Am 15. April ist Schluss mit Atomkraft

Die genaue Nutzungsdauer der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke hängt laut Scholz in erster Linie von der Leistungsfähigkeit der vorhandenen Brennstäbe ab. Ein AKW könne etwa bis Anfang März laufen, ein anderes schaffe es vielleicht bis Mitte April, sagte er. Am 15. April sei aber mit der Atomkraft Schluss. Der Kauf neuer Brennstäbe sei ausgeschlossen. Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass Deutschland gut über den Winter kommt.

Nach der Entscheidung des Bundeskanzlers im Atomkraft-Streit innerhalb der Ampel-Koalition war zunächst unklar geblieben, ob damit bereits festgelegt wurde, dass die Atomkraftwerke am Netz bleiben – oder ob das noch einmal geprüft werden sollte, wie es bisherige Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu einer "Einsatzreserve" vorsahen. Endgültig klar ist jetzt: Die verbliebenen drei deutschen AKW, darunter der bayerische Meiler Isar 2 bei Landshut, sollen über das ursprüngliche Ausstiegsdatum am 31. Dezember 2022 hinaus bis längstens Mitte April 2023 laufen.

Grüne: "Werden diesen Weg als Partei mitgehen"

Die Grünen sind von der Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für den Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke zwar nicht überzeugt, wollen sich aber nicht querstellen. "Unsere Haltung zum Atomkraftwerk Emsland ist klar: Es wird nicht gebraucht für Netzstabilität, der Weiterbetrieb macht deshalb fachlich wenig Sinn", sagte die Parteivorsitzende Ricarda Lang. Sie fügte aber hinzu: "Der Kanzler hat sich jetzt entschieden, Gebrauch von seiner Richtlinienkompetenz zu machen – wir werden diesen Weg als Partei mitgehen."

Die Ampel übernehme Verantwortung für die Energiesicherheit und die Netzstabilität in diesem Winter, sagte Lang. Klar sei auch: "Der Atomausstieg kommt. Es werden keine neuen Brennstäbe besorgt. Alle verbleibenden drei deutschen AKW werden zum spätestens 15 April 2023 vom Netz gehen." Die Zukunft gehöre ganz klar den erneuerbaren Energien. Daran werde auch nicht mehr gerüttelt, betonte Lang.

Entsprechend will auch die Grünen-Fraktionsführung ihren Abgeordneten im Bundestag empfehlen, dem Scholz-Vorschlag zu den Atomkraftwerken zu folgen. Das sagte die Co-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann. Es gehe darum, eine Kontroverse nach einer verhärteten Lage abzuschließen, erklärte sie mit Blick auf einen langen Streit mit der FDP.