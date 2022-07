Sachverständigenausschuss: Gemischte Bilanz der Corona-Maßnahmen

Eine Erkenntnis vorneweg: Masken wirken in der Pandemie. Vor allem in Innenräumen. Natürlich nur, wenn sie korrekt getragen werden und nicht unter der Nase baumeln. Wie effizient die Masken sind, hängt also von Trägerin oder Träger ab, insofern solle bei der künftigen Aufklärung noch mehr der Augenmerk auf richtiges und konsequentes Tragen von Masken gerichtet werden. So steht es im Gutachten der Kommission.

Problematische Datenlage

Die 18 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten eine Mammutaufgabe zu bewältigen: Sie sollten die Rechtsgrundlagen und die Maßnahmen der Pandemiepolitik bewerten. Unter erschwerten Bedingungen, wie sie in dem 160-seitigen Bericht selbst schreiben: "Inwieweit die Maßnahmen einen Einfluss auf Übertragungswege, Dynamiken der Ausbreitung und die Virulenz des Erregers hatten, kann nur auf Grundlage belastbarer Daten festgestellt werden. Diese Daten standen und stehen bislang nur eingeschränkt zur Verfügung."

Dazu kommt, dass repräsentative Zufallsstichproben fehlen, dass aussagekräftige Statistiken etwa zur Krankenhausbelegung nicht vorhanden sind. Die problematische Datenlage kreiden die Wissenschaftler der Politik an, die habe auch bei der Krisenkommunikation schwere Defizite an den Tag gelegt.

Genauso sieht es der CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge: Die Kommunikation müsse besser werden, je mehr Akzeptanz die Maßnahmen in der Bevölkerung hätten, desto effektiver seien sie. Der Virologe Hendrik Streeck sagte dazu: "Jede Maßnahme hat ihre Zeit." Ein Lockdown sei etwa zu Beginn einer Pandemie sinnvoller, je länger er andauere, desto geringer seien die Effekte.

Psycho-soziale Folgen der Pandemie

Die Kommission, zu der neben Virologen, Epidemiologen auch Sozialwissenschaftler und Juristen zählen, wollte und konnte keine konkreten Maßnahmen für den Herbst benennen. Sie stellte allerdings fest, dass Schulschließungen aufgrund der psychosozialen Folgen für Schülerinnen, Schüler und Eltern nur als letztes Mittel eingesetzt werden sollten. Außerdem solle die sozial bedingte Ungleichheit, so forderte es die Sozialwissenschaftlerin Jutta Allmendinger, künftig als ein eigenständiges Thema der Pandemiepolitik etabliert werden.