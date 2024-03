Ukraine-Ticker: Mehrere Explosionen in Kiew zu hören

08.53 Uhr: Russland meldet Brand in Elektrizitätswerk nach ukrainischem Angriff

In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Rostow ist nach ukrainischen Angriffen ein Feuer in einem Elektrizitätswerk ausgebrochen, wie der russische Regionalgouverneur Vassily Golubew im Onlinedienst Telegram mitteilte. Das Werk von Nowotscherkassk, das etwa 70 Kilometer hinter der Grenze zur Ukraine liegt, zählt zu den wichtigsten im Südwesten Russlands. Das Feuer sei gelöscht, es habe keine Verletzten gegeben, erklärte der Gouverneur. Die Ursache des Feuers werde untersucht. In der Stadt Rostow befindet sich ein wichtiger russischer Militärstützpunkt

08.51 Uhr: Ukrainische Armee: Elf Verletzte nach russischen Drohnenagriffen auf Mykolajiw

Bei russischen Angriffen auf die Stadt Mykolajiw im Süden der Ukraine seien elf Menschen verletzt worden, teilte die ukrainische Armeesprecherin Natalija Gumenjuk im ukrainischen Fernsehen mit.

07.25 Uhr: Stromausfall in Odessa nach Drohnenangriff

In der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist die Stromversorgung zusammengebrochen, wie der lokale Versorger DTEK mitteilt. "Um die Belastung der Netzwerke zu verringern, wird heute kein Strom in die städtischen Leitungen eingespeist, auch der Strom für Industrieanlagen wird verringert", kündigt DTEK auf Telegram an. Erste Reparaturen sind erfolgreich, zwei Stadtviertel werden wieder mit Strom versorgt. Die Stadtverwaltung erklärt, Odessa sei in mehreren Wellen von russischen Drohnen angegriffen worden. Herabfallende Trümmer einer Drohne hätten ein Feuer in einer Einrichtung des Stromversorgers ausgelöst, das gelöscht worden sei.

06.27 Uhr: Moskau - Luftabwehr zerstört elf Drohnen aus der Ukraine über Rostow

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die russische Luftabwehr elf aus der Ukraine gestartete Drohnen über der Region Rostow im Südwesten Russlands abgeschossen. Zuvor hatte der Gouverneur der Region, Wasili Golubew, auf Telegram mitgeteilt, zwei Kraftwerksblöcke des Kraftwerks Nowotscherkassk seien nach einem Brand am frühen Morgen außer Betrieb. Das Feuer sei schnell gelöscht worden und es gebe keine Verletzten. Er machte keine Angaben über die Ursache des Brandes.

05.01 Uhr: Selenskyj: Putin darf nicht gewinnen

Ungeachtet der verstärkten russischen Angriffe mit Bomben und Raketen auf Städte der Ukraine gibt sich deren Präsident Selenskyj kämpferisch. Kremlchef Putin habe als "Feind des menschlichen Lebens kein Recht zu gewinnen", sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. "Er muss die Fähigkeit verlieren, das Leben anderer zu zerstören." Nur so könne die Sicherheit gewährleistet werden - für die Ukrainer, die Europäer und die ganze Welt.

03.18 Uhr: Migrationsforscher warnt bei Fall der Ukraine vor Millionen weiterer Flüchtlinge

Migrationsforscher Gerald Knaus hat für den Fall einer militärischen Niederlage der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland vor Millionen weiterer Flüchtlinge aus dem Land gewarnt. "Diejenigen, die in Europa zögern, die Ukraine stärker zu unterstützen, haben immer noch nicht wirklich erfasst, was auf dem Spiel steht", sagte Knaus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und ergänzte: "Denn wenn die Ukraine den Krieg verliert, dann erleben wir die weltweit größte Fluchtbewegung seit den 1940er-Jahren. Dann kommen viele Millionen Menschen mehr." Knaus sagte: "Wir haben jetzt bereits etwa zehn Millionen vertriebene Ukrainer. Aber viele weitere Millionen Menschen sind in der Ukraine geblieben, weil sie auf einen Erfolg setzen." Schwinde dieser Glaube, könne die Zahl der Flüchtlinge "sehr schnell sehr stark wachsen".

01.49 Uhr: Faeser sieht "neue Dimension der Bedrohungen" durch Russland

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht Deutschland durch aggressives Verhalten der russischen Regierung erheblich bedroht. "Wir erleben hier tatsächlich eine neue Dimension der Bedrohungen durch die russische Aggression", sagte Faeser der "Süddeutschen Zeitung" (SZ, Montagsausgabe). "Wir sehen Einflussnahmeversuche durch Lügen, durch massive Desinformation. Aber auch die Spionage ist mindestens so aktiv", sagte Faeser. Russland wolle zudem "den Westen auch mit Migration destabilisieren", wofür Menschen "brutal instrumentalisiert" würden, sagte Faeser.

00.31 Uhr: Anschlag auf Konzerthalle: Verdächtige bekennen sich schuldig

Drei der vier Verdächtigen, die für den Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau verantwortlich gemacht werden, haben sich vor einem russischen Gericht schuldig bekannt. Das Moskauer Bezirksgericht Basmanny verfügte, dass die vier Männer im Alter von 19, 25, 30 und 32 Jahren zunächst bis zum 22. Mai in Untersuchungshaft bleiben. Die aus Tadschikistan stammenden Verdächtigen wurden wegen der Begehung eines terroristischen Anschlags mit Todesfolge angeklagt. Bei einer Verurteilung droht ihnen lebenslange Haft.

Die drei Männer, die sich schuldig bekannten, erschienen mit schweren Blutergüssen und geschwollenen Gesichtern vor Gericht. Der vierte Angeklagte wurde direkt aus einem Krankenhaus kommend in einem Rollstuhl ins Gericht geschoben. Der 19-Jährige saß während der gesamten Verhandlung mit geschlossenen Augen da und wurde von Sanitätern betreut. Er trug einen Krankenhauskittel und wies mehrere Schnittwunden auf.

Russische Medien berichteten, dass die Männer während der Verhöre von Sicherheitskräften gefoltert worden seien. Der 30-Jährige trug eine dicke Bandage um ein Ohr. Russischen Medienberichten vom Samstag zufolge war einem der Verdächtigen während der Befragung ein Ohr abgeschnitten worden. Die Nachrichtenagentur AP konnte weder die Berichte noch die Videos, die dies angeblich zeigen, verifizieren.