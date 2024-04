Ukraine-Ticker: Selenskyj erinnert an Gräueltaten von Butscha

12.40 Uhr: Insider - Iran warnte Russland vor islamistischem Anschlag

Auch der Iran hat nach Insider-Angaben Russland vor einem bevorstehenden Anschlag islamistischer Extremisten gewarnt. Das geht laut der Nachrichtenagentur Reuters aus den Angaben von drei mit den Vorgängen vertrauten Personen hervor. Iranische Experten hätten es bei Verhören von Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Anschlag Anfang Januar bei der Gedenkfeier für einen General der Revolutionsgarden in Kerman erfahren. Auch die USA hatten Russland auf Informationen über einen geplanten Schlag hingewiesen.

Der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow erklärte am Montag zu den Angaben, es habe keine iranischen Warnungen vor einem Anschlag gegeben. Das iranische Außenministerium nahm zu den Angaben zunächst nicht Stellung. Putin sieht zwar radikale Islamisten als Täter, vermutet aber die Ukraine als Drahtzieher hinter dem verheerenden Anschlag. Die Ukraine bestreitet, etwas mit dem Anschlag zu tun zu haben.

11.53 Uhr: Bayerische Bischöfe rufen zu Friedensanstrengungen auf

Die zwei großen Kirchen in Bayern erinnern an Ostern an die Kriege in der Welt und rufen zu mehr Einsatz gegen Hass und Gewalt auf. Der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp mahnte in seiner Predigt in der Münchner Matthäuskirche mehr Anstrengungen für den Frieden an. Auch an diesem Ostermorgen stürben Menschen in der östlichen Ukraine und im Gazastreifen.

Der katholische Münchner Erzbischof Reinhard Marx rief die Menschen dazu auf, sich gesellschaftlichen Gefahren entgegenzustellen. Angesichts einer "Wiederkehr von Gewalt und Krieg, von Hass, Polarisierung und Verschwörungstheorien" könne leicht das Gefühl aufkommen, dass sich die "Geister der Vergangenheit" niemals abschütteln ließen, sagte Marx in der Osternacht im Münchner Liebfrauendom. "Das Reich Gottes ist erkennbar, wo Mut zur Zukunft gelebt wird und nicht nostalgische Träumereien der Vergangenheit gepflegt werden."

11.46 Uhr: Putin lässt 150.000 Wehrdienstpflichtige einziehen - nicht für die Ukraine

Russland zieht von heute an wie immer im Frühjahr rund 150.000 Wehrpflichtige zum Grundwehrdienst ein. Ein entsprechender Erlass von Kremlchef Wladimir Putin wurde am Sonntag in Moskau veröffentlicht. Die Soldaten würden regulär zum zwölfmonatigen Grundwehrdienst einberufen, aber nicht im Kriegsgebiet in der Ukraine eingesetzt, hatte das russische Verteidigungsministerium vorher mitgeteilt. Laut Dekret sollen bis zum 15. Juli 150.000 Soldaten im Alter zwischen 18 und 30 Jahren eingezogen werden.

10.25 Uhr: Gemeindebund fordert "Integrationsturbo" für Menschen aus der Ukraine

Der Städte- und Gemeindebund fordert eine bessere Integration geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer. "Um die Potenziale für unseren Arbeitsmarkt wirklich zu nutzen, müssen wir in Deutschland den Integrationsturbo zünden", sagte Hauptgeschäftsführer André Berghegger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die Arbeitsaufnahme sollte möglich sein, ohne dass vorher zwingend Sprach- und Integrationskurse absolviert werden müssen." Integrationsmaßnahmen und Spracherwerb sollten parallel zur Arbeitsaufnahme erfolgen können, forderte Berghegger.

07.41 Uhr: Ukraine meldet vergleichsweise ruhige Nacht mit wenigen Luftangriffen

Die Ukraine meldet eine vergleichsweise ruhige Nacht zum Ostermontag mit wenigen russischen Luftangriffen. Es seien zwei von drei Schahed-Drohnen abgeschossen worden, teilt der Generalstab via Facebook mit. Weitere Details werden nicht genannt. In den Nächten zuvor war die Infrastruktur der Energieversorgung Ziel schwerer Angriffe. Es kam zu erheblichen Schäden und Stromausfällen.

06.37 Uhr: Selenskyj erinnert an Gräueltaten von Butscha

Vor zwei Jahren wurden Vororte von Kiew von der russischen Besatzung befreit. Zum Jahrestag betont der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, sie seien heute Symbole für den Überlebenskampf des Landes geworden. Butscha, Borodjanka, Irpin und andere einst umkämpfte Orte stünden für den Kampf der Ukrainer für ihr Land und für ihr Leben, sagte Selenskyj in einer am Sonntag verbreiteten Videobotschaft.

06.20 Uhr: Ukraine - Erneut Tote durch russischen Beschuss

In der Ukraine sind nach Angaben örtlicher Behörden erneut mehrere Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Ein Mann sei in der Stadt Borowa südöstlich von Charkiw ums Leben gekommen, erklärt die Staatsanwaltschaft. In Krasnohoriwka, westlich des von Russland kontrollierten regionalen Zentrums von Donezk, habe es zwei Tote gegeben, teilt die Polizei mit. In der Region Lwiw im Westen, weitab der Frontlinien, seien zwei Menschen gestorben. Im Zentrum von Charkiw gab es nach Angaben des örtlichen Gouverneurs zudem einen Angriff auf zivile Infrastrukturen.