Russland und Ukraine werfen sich geplanten Anschlag auf AKW vor

Russische Angriffe auf Cherson und Charkiw

Russland griff am Dienstag erneut Städte im Süden und Osten der Ukraine an. In der ostukrainischen Stadt Perwomajskyj wurden bei einer Explosion Dutzende Menschen verletzt. Mindestens 43 Verletzte seien registriert worden, darunter mehrere Minderjährige, teilte der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Synjehubow, mit. In dem betroffenen Wohngebiet gebe es Schäden an neun Mehrfamilienhäusern und mehreren Autos.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft schlug in dem Ort eine russische Iskander-Rakete ein. Die Behörden leiteten Untersuchungen zur Frage ein, warum in dem Gebiet zu dem Zeitpunkt kein Luftalarm ausgelöst worden war. Die Kreisstadt liegt über 100 Kilometer von der Frontlinie im Osten und der russischen Grenze im Norden entfernt.

In der südukrainischen Stadt Cherson wurden nach Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft ein Mann und eine Frau getötet. Die Zahl der Verletzten war zunächst unklar. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 16 Monaten gegen Russlands Invasion. Aktuell will das Land mit einer Gegenoffensive die Befreiung seiner von russischen Truppen besetzten Gebiete erreichen.