Ukraine-Ticker: Tote bei russischen Luftangriffen auf Charkiw

07.47 Uhr: Holetschek - "Nicht nachlassen" bei Unterstützung für die Ukraine

Klaus Holetschek, CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, hat bei seinem Besuch in der Ukraine. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk die Wichtigkeit weiterer Waffenhilfe betont. "Die Ukraine braucht auf jeden Fall Munition und Waffen, um sich zu verteidigen, das hört man immer wieder. Es ist Dankbarkeit da für das, was die Bundesrepublik Deutschland tut, aber es heißt nicht nachzulassen", sagte er. Holetschek kritisierte aber auch die deutsche Debatte: "Die Diskussionen in der typischen Art und Weise, wie sie in Berlin geführt werden, die werden schon hier wahrgenommen und deswegen ist es schon wichtig, dass man Solidarität zeigt."

Auf seiner Reise in der Ukraine hat Holetschek zunächst den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko getroffen und besucht heute Butscha. Gefragt, wie es in der Ukraine gesehen wird, dass so viele Ukrainer das Land wegen des Krieges verlassen haben, sagte Klaus Holetschek: "Also der Wunsch, dass die Menschen wieder zurück kommen in die Ukraine und dann helfen beim Wiederaufbau, der ist hier sehr groß."

07.39 Uhr: Russland - Kommunikation mit Nato auf "Nullniveau"

Die Regierung in Moskau sieht sämtliche Kanäle zum Dialog mit der Nato auf einem kritischen "Nullniveau" angekommen. Die Verantwortung dafür liege in Washington und Brüssel, sagte der russische Vize-Außenminister Alexander Gruschko laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA. Die Beziehungen zwischen Russland und der Nato verschlechterten sich "vorhersehbar und absichtlich". Zugleich betonte Gruschko, dass Russland nicht die Absicht habe, einen militärischen Konflikt mit der Nato oder ihren Mitgliedsstaaten zu beginnen.

05.44 Uhr: Nato feiert 75. Geburtstag

75 Jahre wird die Nato alt. Heute wird das in Brüssel gefeiert. Aber im Mittelpunkt steht weiter der Krieg in der Ukraine. Nach der Feier der Nato-Außenminister steht eine Arbeitssitzung mit dem ukrainischen Außenminister, Dmytro Kuleba, an. Dabei dürfte es vornehmlich um weitere Hilfe für die Ukraine gehen - auch die Forderung nach der Lieferung von Marschflugkörpern. Zu denen hat sich auch CSU Fraktionschef Klaus Holetschek geäußert, er besucht gerade die Ukraine. Er sagte, man müsse alles tun, damit die Ukraine diesen Krieg gewinne, dazu könnte auch die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gehören.

04.43 Uhr: Ukraine - Mehrere Tote bei russischen Luftangriffen auf Charkiw

Bei erneuten russischen Luftangriffen sind in Charkiw im Osten der Ukraine fünf Menschen getötet worden. Vier Menschen, darunter drei Rettungskräfte, seien in der Nacht bei einem Angriff auf Wohngebäude in einem dicht besiedelten Gebiet gestorben, erklärte der Bürgermeister der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Igor Terechow, im Onlinedienst Telegram. Fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Bei einem Angriff in einem anderen Wohngebiet habe es einen weiteren Toten gegeben. Laut Terechow waren Schahed-Drohnen aus iranischer Produktion zum Einsatz gekommen.

Der Leiter der Militärverwaltung von Charkiw, Oleg Synegubow, meldete "mindestens vier" Angriffe auf die Stadt im Laufe der Nacht. Die Ukraine wird fast jede Nacht aus Russland angegriffen - die grenznahe Stadt Charkiw ist dabei besonders oft im Visier russischer Truppen. Ukrainische Behörden fordern die westlichen Verbündeten regelmäßig auf, mehr Luftabwehrsysteme zu liefern, darunter moderne Patriot-Systeme aus dem USA. Im US-Kongress wird seit mehreren Monaten ein Hilfspaket für die Ukraine in Milliardenhöhe blockiert.

03.22 Uhr: Frankreich dementiert russischen Bericht über Bereitschaft zu Ukraine-Dialog

Frankreich hat eine Mitteilung Russland zu einem Telefongespräch zwischen den Verteidigungsministern beider Länder am Mittwoch deutlich zurückgewiesen. Der russischen Mitteilung zufolge hatte Frankreich dabei seine Bereitschaft zu einem Dialog über die Ukraine oder zu möglichen Friedensverhandlungen bekundet.

"Das ist nicht wahr", sagte ein französischer Regierungsmitarbeiter dazu. "Zu keinem Zeitpunkt haben wir irgendeine Bereitschaft zum Dialog über die Ukraine oder zu Verhandlungen oder etwas Ähnlichem gezeigt." Laut einem französischen Bericht über das Gespräch zwischen dem französischen Außenminister Lecornu und seinem russischen Amtskollegen Schoigu ging es in dem Telefonat um die erhöhte terroristische Bedrohung nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle in Moskau, zu dem sich die Miliz Islamischer Staat (IS) bekannte.

02.14 Uhr: Moskau - Frankreich und Russland führen "Dialog über die Ukraine"

In ihrem ersten Telefongespräch seit 2022 haben die Verteidigungsminister Frankreichs und Russlands nach russischen Angaben eine "Bereitschaft zum Dialog über die Ukraine festgestellt". Dies sei aus dem Telefongespräch zwischen dem russischen Minister Sergej Schoigu und seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu hervorgegangen, erklärte das russische Verteidigungsministerium. "Der Ausgangspunkt könnte die Friedensinitiative von Istanbul sein", erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau weiter.

Das französische Verteidigungsministerium erklärte, die beiden Minister hätten über den russischen Krieg sowie den von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierten Angriff bei Moskau gesprochen. Lecornu habe "den Angriffskrieg, den Russland in der Ukraine begonnen hat, vorbehaltlos verurteilt". Mit Blick auf den Anschlag in Moskau sagte Lecornu demnach, Frankreich verfüge über keinerlei Informationen, die auf Verbindungen zur Ukraine hindeuteten. Er habe Russland dazu aufgefordert, "jede Instrumentalisierung einzustellen".

00.32 Uhr: Selenskyj bittet Verbündete erneut um Hilfe für Sieg gegen Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts befürchteter neuer russischer Offensiven die westlichen Verbündeten erneut mit Nachdruck um Hilfe für einen Sieg des Landes gebeten. "Wir müssen diesen Krieg gewinnen. Das ist eine historische Chance für die Ukraine, den russischen Revanchismus zu durchkreuzen, und wir müssen sie ergreifen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Der Ukraine sei klar, was Russland vorhabe und wozu das Land Soldaten rekrutiere, sagte der Präsident, ohne Details zu nennen.

Experten erwarten, dass Russland einen neuen Großangriff planen könnte, um nicht nur die bisher teils besetzten ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson komplett unter Moskaus Kontrolle zu bringen. Die russische Armee könnte auch versuchen, die Regionen Charkiw und Odessa zu annektieren. Der Machtapparat in Moskau hat diese Regionen zuletzt immer wieder als historische russische Gebiete bezeichnet.