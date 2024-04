Deutschland liefert weiteres Patriot-System an Ukraine

Wenige Stunden zuvor hatte Selenskyj die aus seiner Sicht mangelnde militärische Unterstützung des Westens im Abwehrkampf seines Landes gegen die russischen Invasionstruppen beklagt. "Leider verlangsamt sich ein Teil der Unterstützung, und wir müssen alles tun, was wir können, um unsere eigenen Fähigkeiten zu verbessern", sagte er. Aktuellstes Problemfeld der Ukraine sei gegenwärtig der Energiesektor, der im Visier ständiger schwerer russischer Angriffe steht und bereits unter großen Ausfällen in der Stromversorgung leidet.

Nach massiven russischen Angriffen seit Mitte März ist offenbar der Großteil der ukrainischen Wärmekraftwerke zerstört oder unter russischer Kontrolle.

Armeechef: Militärische Lage in Ostukraine "erheblich verschlechtert"

Der ukrainische Armeechef Oleksandr Syrsky äußerte sich ebenfalls besorgt. Die militärische Situation im Osten des Landes spitze sich zu: "Die Lage an der Ostfront hat sich in den vergangenen Tagen erheblich verschlechtert", sagte Syrsky am Samstag. Seit der Präsidentschaftswahl in Russland vor einem Monat habe die russische Armee ihre Offensive "deutlich verstärkt". Die Ukraine wolle daher "die problematischsten Verteidigungszonen mit elektronischer Kriegsführung und Luftverteidigung verstärken", kündigte Syrsky an.