Russische Drohnenangriffe: "Wieder auf Zivilisten abgesehen"

In der Ukraine haben in der Nacht wieder die Sirenen geheult: Drohnen trafen etliche Häuser, darunter ein Gymnasium in der Region Kiew. Von mindestens fünf Toten ist die Rede. Präsident Selenskyj machte sich einmal mehr auf den Weg an die Front.