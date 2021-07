RKI: Über 2.000 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 13,2

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt seit über zwei Wochen an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut heute bei 13,2 - gestern hatte der Wert bei 12,2 gelegen. Den jüngsten Tiefstand hatte es am 6. Juli gegeben, damals betrug der Inzidenzwert 4,9.

Zahl der Neuinfektion übersteigt 2.000er-Marke

Die Gesundheitsämter meldeten laut Angaben des RKI innerhalb eines Tages 2.089 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren 1.456 neue Ansteckungen binnen 24 Stunden gemeldet worden.

Inzidenz nicht mehr einziger Richtwert für Maßnahmen

Bisher wurde zur Beurteilung der Pandemie-Lage vor allem die Inzidenz herangezogen. Von ihr wurde abhängig gemacht, welche Maßnahmen und Beschränkungen - etwa im Rahme der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse - beschlossen wurden. In Zukunft sollen nun weitere Parameter berücksichtigt werden, etwa die Zahl der Krankenhauseinweisungen.