RKI: Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht auf 75,7

Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern etwas unter bundesweitem Durchschnitt

In Bayern meldeten die Gesundheitsämter 2.075 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt etwas unter dem bundesweiten Durchschnitt bei 69,8. Am Vortag wurde sie mit 70,1 gemeldet. Rosenheim weist mit 199,7 den bundesweit zweithöchsten Wert auf. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 217. Auch Schweinfurt (163,2) und Memmingen (146,5) weisen besonders hohe Inzidenzen aus.