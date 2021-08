RKI registriert 8.400 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 44,2

Bayern: Inzidenz steigt auf 34,1

In Bayern ist die Sieben-Tages-Inzidenz auf 34,1angestiegen, gestern lag sie bei 31,0. Der bayernweit höchste Inzidenz-Wert wurde in der Stadt Rosenheim mit 116,4 festgestellt - ein deutlicher Anstieg gegenüber gestern. Hohe Inzidenzen weisen auch der Landkreis Dingolfing-Landau (84,8), die Stadt Weiden in der Oberpfalz (84,2) und der Landkreis Dillingen an der Donau (70,4) auf. Besonders niedrig ist die Inzidenz in den Landkreisen Lichtenfels (3,0) und Kulmbach (8,4).