RKI registriert 5.747 Neuinfektionen – Inzidenz steigt auf 58

Bayern: Inzidenz klettert auf 45,2

Auch in Bayern steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an. Sie liegt nun bei 45,2, gestern betrug der Wert noch 43,6. Es fällt auf, dass besonders hohe Inzidenzen im Freistaat nun in Städten auftreten: Rosenheim mit 147,9, Schweinfurt mit 97,3 und Memmingen mit 86,2 melden die höchsten Werte. Besonders niedrig ist die Inzidenz aktuell in den Landkreisen Freyung-Grafenau (12,8) und Coburg (8,1).