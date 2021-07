Berchtesgadener Land: Aufruf zum Testen und Masken ab Klasse 5

Weil im Landkreis Berchtesgadener Land der Inzidenzwert den dritten Tag in Folge die Marke von 25 überschritten hat, gilt ab dem morgigen Montag an weiterführenden Schulen ab der 5. Jahrgangsstufe wieder die Maskenpflicht am Platz.

Inzidenz liegt derzeit bei 44,4

Die Zahl der gemeldeten Infektionen ist in den vergangenen Tage deutlich angestiegen. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 44,4 (am Vortag noch 37,7).

Liegt die Inzidenz drei Tage in Folge über 25, dann - so schreibt es die Infektionsschutzverordnung vor - gilt an weiterführenden Schulen ab der 5. Jahrgangsstufe wieder die Maskenpflicht am Platz. Grundschulen und Förderschulen sind davon ausgenommen.

Landratsamt ruft zum Testen auf

Wegen des hohen Infektionsgeschehens wurden am Sonntag zusätzliche Testangebote geschaffen. Das Gesundheitsamt bittet die Bürgerinnen und Bürger sich testen zu lassen, um die Ausbreitung von Corona-Infektionen zu unterbinden. Testmöglichkeiten gibt es noch am Sonntag im Testzentrum Freilassing (bis 18 Uhr) und ab morgen wieder an den üblichen Teststationen.

Maskenpflicht auch in Schulen im Landkreis Starnberg

Medizinische Masken müssen Schüler und Lehrer ab der neuen Woche ebenso im Landkreis Starnberg tragen, auch wenn dort die Marke aktuell knapp unter 25 gefallen ist (24,1). Über dem Inzidenzwert von 25 liegt erstmals auch wieder der Landkreis Freising (aktuell bei 26,1) - die Stadt München (23,9) liegt nur knapp darunter.

Keine Maskenpflicht mehr in Bamberger Schulen

Dagegen entfällt die Maskenpflicht am Platz in den Schulen ab der fünften Jahrgangsstufe ab Dienstag in Bamberg. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag hier an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 25.