15.08.2021, 06:59 Uhr

RKI: 4.728 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 35

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Deutschland weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt die bundesweite Inzidenz jetzt bei 35,0. Dabei bestehen deutliche regionale Unterschiede. In Bayern liegt der Inzidenzwert bei 26,0.