Rettungsgasse Wie geht die Rettungsgasse und was man darf man, wenn man drinsteckt?

Wer sich nicht an die Vorschriften der Rettungsgasse hält, muss mit zwei Punkten in Flensburg und einem hohen Bußgeld rechnen: "Das unerlaubte Nutzen sowie Nichtbilden einer Rettungsgasse wird mit einem Bußgeld zwischen 200 und 320 Euro sowie einem Monat Fahrverbot geahndet", so das Bundesverkehrsministerium. Zusätzlich gibt es in jedem Fall zwei Punkte in Flensburg.

In Österreich sind die Strafen deutlich höher.

Rückwärts zu fahren oder gar zu wenden auf der Autobahn ist in Deutschland strikt verboten. Mit einer Ausnahme, auf die der ADAC hinweist: Wenden darf man nur, wenn die Polizei wegen einer länger andauernden Vollsperrung den Verkehr ableitet.