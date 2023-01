Rente: 2022 offenbar höchstes Netto-Plus seit vielen Jahren

Die Netto-Renten in Deutschland sind einem Medienbericht zufolge im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit Jahren nicht mehr. Seniorinnen und Senioren hätten seit Juli monatlich im Schnitt 63 Euro mehr in der Tasche, berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf erste Daten der Deutschen Rentenversicherung zur Entwicklung der Altersgelder im vergangenen Jahr. Demnach sei die ausgezahlte Durchschnittsrente von 1.089 auf 1.152 Euro gestiegen.

Männer kriegen im Schnitt rund 200 Euro mehr als Frauen

Männer bekamen den Angaben zufolge im Schnitt monatlich 1.276 Euro und damit 68 Euro netto mehr. Frauen erhielten demnach 1.060 Euro, was ein Plus von 59 Euro ist. Die durchschnittliche Netto-Witwenrente stieg von 512 auf 540 Euro, die Witwerrente von 374 auf 396 Euro.

Damit gab es den Angaben zufolge im vergangenen Jahr das höchste Netto-Plus für Rentner seit vielen Jahren. 2013 hatte die Durchschnittsrente noch bei 855 Euro gelegen – zuletzt lag sie also bei 1.152 Euro.

Deutliche Renten-Erhöhung Mitte 2022

Erfasst sind in diesen Zahlen sämtliche Rentenleistungen – also Altersrenten, Erwerbsunfähigkeits- und Witwenrenten. Hauptursachen für den starken Gesamtanstieg im vergangenen Jahr waren den Angaben zufolge unter anderem die starken Rentenerhöhungen zum 1. Juli 2022 von 5,35 Prozent im Westen und 6,12 Prozent im Osten. Hinzu kamen Verbesserungen für Erwerbsunfähigkeitsrentner und die Einführung der Grundrente.

Mit Informationen von AFP