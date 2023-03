Kampf um Bachmut: Russische Söldner melden teilweise Einnahme

Die Gefechte um Bachmut im Osten der Ukraine dauern seit Monaten an. Auf der Seite der russischen Angreifer sind vor allem die Söldner der Wagner-Gruppe am Kampf beteiligt. Und die hat jetzt nach eigenen Angaben den gesamten östlichen Teil der heftig umkämpften Stadt eingenommen.

Prigoschin: "Östlichen Teil von Bachmut eingenommen"

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sagte in einer Audiobotschaft, seine Einheiten hätten mittlerweile "den gesamten östlichen Teil von Bachmut eingenommen, alles, was östlich des Flusses Bachmutka liegt, der die Stadt in zwei Hälften teilt".

Eine vollständige Einnahme Bachmuts hätte laut Selenskyj für Russland nicht nur symbolische, sondern auch strategische Bedeutung. "Uns ist klar, dass sie nach Bachmut noch weiter gehen könnten", sagte der ukrainische Präsident dem US-Sender CNN. Die russischen Truppen hätten dann "freie Bahn in andere ukrainische Städte, in Richtung Donezk".

Die ukrainischen Streitkräfte seien daher entschlossen, Bachmut zu halten. "Alle sagen, dass wir in Bachmut stark bleiben müssen", sagte Selenskyj mit Blick auf ein Treffen mit der Armeespitze am Dienstag. Natürlich müsse Kiew auch an das Leben seiner Soldaten denken, sagte der Präsident. "Aber während wir auf Waffen und Nachschub warten und die Armee sich auf die Gegenoffensive vorbereitet, müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun."