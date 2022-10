Proteste im Iran: Feuer in Teheraner Gefängnis Ewin

Während die Proteste im Iran weitergehen, ist es in einem für die Misshandlung von politischen Gefangenen berüchtigten Gefängnis in Teheran offenbar zu Zusammenstößen und einem Brand gekommen. Ein von der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights veröffentlichtes Video zeigte am Samstagabend Flammen und eine Rauchwolke über dem Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt, zudem waren offenbar Schüsse zu hören. Im Hintergrund des Videos waren "Tod dem Diktator"-Rufe zu hören.

Zum Artikel: Feuer und Schüsse in berüchtigtem Gefängnis in Teheran

Bericht: Mindestens acht Verletzte bei Unruhen

In dem Gefängnis sitzen Berichten zufolge neben anderen politischen Gefangenen hunderte Menschen, die während der seit einem Monat andauernden Proteste für Menschen- und Bürgerrechte festgenommen wurden. "Ein Feuer breitet sich im Ewin-Gefängnis aus", hieß es im Twitterkanal "1500tasvir", der regelmäßig über die Proteste und Polizeigewalt im Iran berichtet. Zudem habe es eine Explosion gegeben.

Die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldete "Unruhen und Zusammenstöße" in dem Gefängnis. "Randalierer" hätten eine Auseinandersetzung mit Gefängnisangestellten begonnen und das Textillager der Haftanstalt in Brand gesteckt. Die Situation sei jedoch wieder "vollständig unter Kontrolle", in der Haftanstalt sei "Ruhe eingekehrt". Dem Bericht zufolge wurden mindestens acht Menschen verletzt.

Die Hintergründe blieben zunächst offen. Teherans Staatsanwalt bestritt einen Zusammenhang mit den anhaltenden systemkritischen Protesten, die sich seit vier Wochen im Land ausgebreitet haben. Er betonte, es habe sich bei dem Zwischenfall um einen internen Konflikt im Gefängnis zwischen verurteilten Dieben gehandelt.

Berichte über Schüsse

In den sozialen Medien war auch von Schüssen in der Haftanstalt die Rede. Ein Reporter der reformorientierten iranischen Tageszeitung "Shargh" hörte eigenen Angaben zufolge mehrere laute Explosionen am Ort des Geschehens. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge fuhren demnach zu dem Gefängnis im Norden der Hauptstadt, um die Flammen zu bekämpfen.

Die Straßen rund um die Haftanstalt seien abgesperrt worden. Auch Hupkonzerte wurden demnach vernommen, die während der landesweiten Proteste immer wieder Zeichen der Solidarität mit den Demonstrationen sind.

Angehörige "zutiefst beunruhigt"

Viele Angehörige der Inhaftierten eilten Medienberichten zufolge aus Sorge zum Ort des Geschehens. Im Ewin-Gefängnis sitzen auch mehrere ausländische Staatsbürger ein. Die Familie des US-Bürgers Siamak Namazi erklärte in einer Reaktion auf die Berichte von den Unruhen und dem Feuer, sie sei "zutiefst beunruhigt" und habe nichts von Namazi gehört. Die Schwester eines weiteren in dem Gefängnis inhaftierten US-Bürgers schrieb auf Twitter, sie sei "krank vor Sorge".

USA besorgt über Lage im Iran

Die USA äußerten sich besorgt über die dramatische Lage in dem berüchtigten Gefängnis. "Wir verfolgen die Berichte aus dem Ewin-Gefängnis mit großer Dringlichkeit", schrieb der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, bei Twitter. "Iran trägt die volle Verantwortung für die Sicherheit unserer zu Unrecht inhaftierten Bürger, die unverzüglich freigelassen werden sollten."