Rechtes Lager bei Parlamentswahl in Spanien klar vorn

Es war eine international mit Spannung beobachtete Richtungswahl: Die konservative Volkspartei PP von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo hat die vorgezogene Parlamentswahl in Spanien nach Medienprognosen gewonnen. Laut der als sehr zuverlässig geltenden Erhebung des TV-Senders RTVE setzte sich die PP am Sonntag mit etwa 145 bis 150 Sitzen vor den Sozialisten des amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez durch, die demnach auf 113 bis 118 Sitze kam.

Der Urnengang war ursprünglich für Dezember angesetzt. Doch Sanchez hatte Neuwahlen ausgerufen, nachdem die Linke bei den Regionalwahlen im Mai eine Schlappe erlitten hatte.

Konservative und rechte Vox-Partei könnten koalieren

Für eine absolute Mehrheit in dem 350 Mandate umfassenden Abgeordnetenhaus ist Feijoo jedoch voraussichtlich auf die Stimmen der rechtspopulistischen Partei Vox angewiesen. Damit würde erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975 wieder eine Rechtsaußenpartei direkten Einfluss auf das Regierungshandeln erhalten.

Eine Umfrage von GAD3 für die Mediengruppe Mediaset, die auf den Absichten von 10.000 Wählern basiert, ergab, dass die PP 150 Sitze und Vox 31 gewinnen würde. Das linke Lager um die Sozialisten von Sanchez würde insgesamt 149 Mandate erhalten.

Vox will illegal eingewanderte Migranten ausweisen und unter anderem Gesetze zu Transgender-Rechten, Abtreibung und Tierrechten aufheben. Zudem will die von dem baskischen Politiker Santiago Abascal geführte Partei die von Sanchez geförderten Klimaschutzmaßnahmen zurückdrehen. Eine Regierung unter Führung der PP könnte auch bei Sozial-, Steuer- und Wirtschaftspolitik andere Wege gehen: Feijoo plant, Steuern für Geringverdiener zu senken und zugleich eine kürzlich eingeführte Vermögenssteuer abzuschaffen. Zudem will er die Industrie ankurbeln.

Daten zeigen höhere Wahlbeteiligung

Insgesamt waren fast 37,5 Millionen Menschen wahlberechtigt. Bei großer Hitze wählten sie die 350 Abgeordneten des Unterhauses und einen Teil der Senatoren. Trotz Ferienzeit und Hitze in Teilen des Landes war die Wahlbeteiligung rege.

Bis 14.00 Uhr lag sie bereits bei rund 40,5 Prozent - gute zweieinhalb Prozentpunkte mehr als bei der Parlamentsneuwahl im November 2019. Nicht mitgezählt wurden die Briefwahlstimmen, die bei dieser Wahl auf die Rekordzahl von 2,5 Millionen anstieg.

Wer keinen Fächer dabei hatte, benutzte die Wahlzettel in den Schlangen vor den Wahlurnen, um sich etwas Abkühlung zu verschaffen. Einige Wähler gaben ihre Stimme sogar im Badeanzug ab, wie im TV-Sender RTVE zu sehen war.