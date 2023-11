Paukenschlag in Rom: Papst feuert US-Bischof Strickland

Papst Franziskus hat Joseph Strickland, den US-amerikanischen Bischof von Tyler, Texas, aus dem Amt entlassen. Zum vorübergehenden Verwalter des Bistums ernannte er den Bischof von Austin, Joe Vasquez, teilte das vatikanische Presseamt mit.

Joseph Strickland: Hardliner mit großer Social-Media-Gemeinde

Strickland ist der lautstärkste Vertreter einer Gruppe konservativer bis ultrakonservativer US-Bischöfe, die durch massive Kritik am amtierenden Papst auffallen - nicht zuletzt in den sozialen Medien. Auf X (vormals Twitter) hatte der Bischof zuletzt 136.000 Follower - das sind mehr als sein Bistum Tyler in Texas Einwohner hat. Themen des Anstoßes sind stets Fragen über die Rolle von Frauen, den Umgang mit sexuellen Minderheiten, eine Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Eucharistie sowie Abtreibung und Klimawandel.

Auch in der analogen Welt sorgte Strickland immer wieder für Koppfschütteln nicht nur im Vatikan. So beteiligte er sich am sogenannten Jericho-Marsch christlicher Nationalisten im Vorfeld des Sturms auf das Kapitol vom 6. Januar 2021, er unterstützte Priester, die sich Corona-Impfungen verweigerten, und warf Franziskus vor, mit seinen Reformansätzen "das Pfand des Glaubens zu zerstören. Folgt Jesus." Zur aktuellen Weltsynode erklärte Strickland zuletzt, diese verbreite eine "böse und falsche Botschaft".

Visitation und Geheimtreffen im Vatikan

Erst im Juni war Stricklands Diözese Tyler Gegenstand einer sogenannten Visitation, also einer förmlichen Untersuchung der vatikanischen Bischofsbehörde, die nach Aussage Stricklands gegenüber der katholischen Nachrichtenagentur CNA aber nur "einige administrative Probleme" zutage gebracht habe. Ein vertrauliches Treffen im Vatikan hatte Spekulationen über eine bevorstehende Ablösung Stricklands weiter befeuert. Der allerdings erklärte im "Religion News Service" zuletzt, er werde seinen Bischofsstuhl nicht einfach so räumen. Jetzt hat Papst Franziskus ihm die Entscheidung abgenommen.