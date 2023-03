Papst Franziskus wegen Atemwegsinfektion im Krankenhaus

Papst Franziskus hat sich für medizinische Untersuchungen in ein Krankenhaus in Rom begeben. Der Vatikan teilte mit, der am Nachmittag begonnene Aufenthalt im Gemelli-Krankenhaus sei geplant gewesen. Die medizinischen Tests hätten ergeben, dass Papst Franziskus an einer "Atemwegsinfektion" leide. Er werde deshalb nun einige Tage lang in der Klinik bleiben. Die Audienzen des Papsts für Donnerstag und Freitag wurden abgesagt. Ob er rechtzeitig zum Palmsonntag das Krankenhaus wieder verlassen würde, war zunächst unklar.

Franziskus waren Schmerzen anzusehen

Das katholische Kirchenoberhaupt hatte die Klinik nach seiner Generalaudienz aufgesucht. Bei der Audienz schien der Papst bei relativ guter Verfassung zu sein. Allerdings waren ihm Schmerzen beim Ein- und Aussteigen aus dem Papamobil anzusehen.

Die Untersuchungen im Gemelli-Krankenhaus hätten nun gezeigt, dass der 86-jährige Pontifex sich eine Atemwegsinfektion zugezogen habe, erklärte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni. Der Papst wurde demnach jedoch negativ auf das Coronavirus getestet. Der Papst sei berührt von den vielen Nachrichten, die ihn derzeit erreichten, in denen ihm Menschen ihre Nähe bekundeten und ihm ihr Gebet zusicherten.

Offenbar auch Darm-Probleme und Schwierigkeiten mit dem Knie

In demselben Krankenhaus hatte der Papst im Juli 2021 zehn Tage verbracht, nachdem er sich einer Darm-OP unterzogen hatte. Kurze Zeit später teilte der heute 86-Jährige mit, er habe sich vollständig von der Operation erholt und könne wieder normal essen. In einem Interview der Nachrichtenagentur AP sagte der Papst im Januar jedoch, er habe wieder Probleme mit dem Darm.

Der Papst nutzt zudem wegen Knieproblemen seit mehr als einem Jahr einen Rollstuhl. Zuletzt hatte er häufiger einen Gehstock benutzt. Franziskus hat wissen lassen, dass er sich keiner Knie-OP unterziehen wolle, weil er bei der Darm-OP nicht gut auf die Vollnarkose reagiert habe.

Mit Informationen von dpa, KNA und AFP