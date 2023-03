Senioren am Steuer: Braucht es Eignungstests?

Ingrid, Emi und Michael stehen auf einem großen Asphaltgelände und blicken nervös auf die orangefarbenen Slalomhütchen, die für sie aufgestellt wurden. Gleich beginnt das Verkehrstraining für Senioren, an dem sich die drei freiwillig angemeldet haben – organisiert von der Landesverkehrswacht Bayern.

Der heutige Tag ist für sie nicht nur eine Übung. Er ist vor allem ein Selbsttest: Die Rentner wollen wissen, ob sie wirklich noch fahrtauglich sind. "Ob meine Reaktion noch ausreicht für den Stadtverkehr", wie Ingrid sagt. "Ich bin da, weil ich bestätigt haben will, dass ich noch fahren kann", sagt Emi. Und: "Ich bin der Meinung, dass man immer noch was lernen kann, egal wie alt man ist", so Michael.

Senioren gelten im Verkehr als Risikogruppe

Das Fahrtraining in Abensberg ist ein freiwilliges Angebot. Verpflichtende Trainings oder Fahrprüfungen für Senioren gibt es in Deutschland nicht, die Fahrerlaubnis gilt ein Leben lang. Doch genau das ist umstritten: Zwar sind ältere Menschen vergleichsweise seltener in Unfälle verstrickt als jüngere. Wenn aber doch, sind sie oft Hauptverursacher – bei den über 75-Jährigen sogar in drei Vierteln aller Fälle. In der Unfallforschung werden sie als Risikogruppe bezeichnet.

Dennoch gelten für sie dieselben Regeln wie für andere Verkehrsteilnehmer. Wer mit schweren oder wiederholten Verkehrsverstößen auffällt, muss zu einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung, kurz MPU. Dabei wird geprüft, ob von dem Fahrenden zukünftig keine Gefahr zu erwarten ist. Für Senioren kann das der Moment sein, an dem sie den Führerschein abgeben müssen. Bis es aber soweit ist, muss etwas gravierendes passiert sein.