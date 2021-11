vor 42 Minuten

Österreich: Weniger Corona-Neuinfektionen – mehr belegte Betten

In Österreich ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen zum ersten Mal seit zwei Wochen unter die Marke von 10.000 gesunken. Trotz des Rückgangs stieg die Zahl der mit Covid-Patienten belegten Betten in den Kliniken weiter an.