Zehn bayerische Landkreise mit Inzidenz über 1.000

Landkreis Freyung-Grafenau führt Negativranking an

In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 644,9, das ist der dritthöchste Wert bundesweit nach Sachsen (969,9) und Thüringen (685,3). Der Landkreis Freyung-Grafenau führt das bundesweite Negativranking an mit einer Inzidenz von 1.614,1. In Bayern liegen neun weitere Landkreise über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1.000: Rottal-Inn (1426,1), Berchtesgadener Land (1141,8), Passau (1.135,7), Mühldorf am Inn (1.134,1), Traunstein (1.111,1), Dingolfing-Landau (1.081,8), Regen (1.065,8), Landshut (1.040,4) und Deggendorf (1.006,9).