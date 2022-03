Öko-Landbau: Unabhängiger und krisenresistenter

Unabhängiger durch Ökolandbau

Am Ausbau des Ökolandbaus führt laut Rottmann langfristig kein Weg vorbei. Das liege vor allem daran, dass viele Bio-Betriebe weniger abhängig von den Weltmärkten seien: "Alles in allem ist eine Kreislaufwirtschaft, die auf den eigenen Dünger setzt, auf den eigenen Tierbestand setzt, sicher resilienter, und das wird sich auch in den Preisen auswirken." Was die Erträge angehe, so sei der Ökolandbau wie ein Labor für Anbaumethoden, die dann auch die konventionelle Landwirtschaft unabhängiger machen würden. Das beinhalte Alternativen zu Pestizideinsatz, Humusaufbau, Kreislaufwirtschaft und eine Bindung des Tierbestandes an die Fläche.

Klimaresistenter durch Ökolandbau

Zudem habe der Ökolandbau große Vorteile angesichts des Klimawandels. Humusreiche Böden kämen besser zurecht mit Trockenheit: Der Vergleich zwischen Ökolandbau und konventionellem Landbau müsse auch solche Krisen mit einschließen, so Rottmann: "Und da steht der Ökolandbau gar nicht schlecht da."

Energie- und Futterpflanzen

In den Vordergrund rückt angesichts einer sich abzeichnenden weltweiten Versorgungskrise auch die Diskussion, ob Äcker nicht vorrangig der Lebensmittelproduktion dienen sollten - statt dem Anbau von Energie- und Futterpflanzen.

Wie steht die Bunderegierung zum Beispiel zur Zukunft der Biogasanlagen? Biogas, sagt Manuela Rottmann, sei längst nicht mehr das, was es einmal war. Der Anteil des Maises an der Befüllung gehe zurück. Die Biogasanlagen könnten zudem eine Schlüsselfunktion einnehmen bei der Energiewende, nämlich dann, so Rottmann, "wenn wir sie dann einsetzen, wenn Wind und Sonne nicht ausreichend Energie ins Stromnetz einspeisen, und wenn wir gleichzeitig die Wärme nutzen." Nicht umsonst würden viele Landwirte, die eine Biogasanlage hätten, geradezu überrannt von Anfragen. Für die Wärmeversorgung, so die Staatssekretärin, seien die Anlagen wichtig, vor allem weil sie dezentral sein und flexibel einsetzbar: "Flexible Biogasanlagen sind aus meiner Sicht sogar klüger als flexible Erdgaskraftwerke, die oft für die Flauten-Abdeckung genannt werden."