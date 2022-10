Nobelpreis für Wirtschaft geht an drei US-Forscher

Der diesjährige Preis für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel geht an Ben Bernanke von der Brookings Institution, der früher auch Chef der US-Notenbank war, Douglas Diamond von der Universität von Chicago und Philip Dybvig von Washington University in St. Louis. Das gab die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt.

Sie würden ausgezeichnet "für die Forschung über Banken und Finanzkrisen". Ihre Arbeit hätte die Grundlagen gelegt, für die moderne Forschung über Banken, Regulierung und Krisenmanagement, heißt es. Sie hätten gezeigt, "warum es unbedingt notwendig ist, Bankzusammenbrüche zu vermeiden".

Wirtschaftsnobelpreis bildet den jährlichen Abschluss

Die Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften sind wie üblich zum Abschluss der jährlichen Nobelpreis-Bekanntgaben von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm verkündet worden. Dotiert ist der Wirtschaftsnobelpreis wie alle anderen Nobelpreise erneut mit zehn Millionen schwedischen Kronen – umgerechnet sind das derzeit knapp 920.000 Euro.

Im vergangenen Jahr waren die in den USA forschenden Ökonomen David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens mit der Auszeichnung geehrt worden. Der einzige Wirtschaftsnobelpreisträger aus Deutschland ist bislang der Bonner Wissenschaftler Reinhard Selten gewesen. Er erhielt die Auszeichnung 1994 gemeinsam mit John Nash und John Harsanyi für ihre wegweisenden Beiträge zur nichtkooperativen Spieltheorie.

Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften

Der Wirtschaftsnobelpreis wird seit Ende der 1960er Jahre vergeben und ist der einzige, der nicht auf das Testament von Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) zurückgeht. Er wurde von der schwedischen Zentralbank gestiftet und zählt somit streng genommen nicht zu den klassischen Nobelpreisen. Diese werden seit 1901in den Kategorien Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Friedensbemühungen verliehen.

Mit Material von dpa